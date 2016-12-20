Samsung Experience Artık Resmileşti!

Samsung, Galaxy S7'yle birlikte karşımıza çıkan yeni markasını nihayet resmileştirdi!

Samsung Experience Artık Resmileşti!

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Ben samsung android 7 ile birlikte tamamen yeni bir sistem altyapısına bürüneceğini düşünüyorum. Note 7 nin patlaması sonrasında samsung işi ciddiye alıyor şimdi. Android 7 s7 ye ilaç gibi gelecek ilaç touchwiz de artık donma kasma yapmayacak diye düşünüyorum

@20 Aralık 2016 22:00 Amacım sataşmak değil, bende kendi bilgilerimi paylaşmak istedim. Androidi Samsung yapmıyor biliyorsun ama telefon üreticilerine sunulan Android sürümü firmalar tarafından üzerlerine de bir ton eklemeler ve düzenlemeler, bir türlü silemediğimiz kaldıramadığımız gereksiz yazılımlarıda içine doldurarak satıyorlar. Samsung önce buna çözüm bulsun. Telefonlar yada tabletle rfarketmez, biz kendimize lazım olanı kendimiz yüklemeye ve kaldırmaya izin vermeyi bir başlatmaları lazım

Yalnız Touchwiz çok uzun zaman önce vardı. Mesela Symbian tabanlı i8910 HD gibi. Ya da Türkiye'nin bir zamanlar favorisi Corby ile Jet olsun Samsung'un Java tabanlı işletim sistemlerinde can bulmuştur. S2 deki Touchwiz sürümü 4 ve final sürümüdür. Bundan sonra gelen tüm sürümler isimlerine ek alarak model sürümünü yükselmiştir. Mesela S3 - S4 -> Nature UX S5 S6 S7 Essence. Note 7 Grace.

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