Samsung Experience Artık Resmileşti!
Samsung, Galaxy S7'yle birlikte karşımıza çıkan yeni markasını nihayet resmileştirdi!
Teknoloji devi Samsung, TouchWiz markasını en son Galaxy S2'de karşımıza çıkan özel Android kullanıcı arayüzünde kullanmıştı. Firma bunun ardından Galaxy S3'le birlikte TouchWiz markası yerine Nature UX'i kullandı. Samsung'un Galaxy S3'ten sonra geçtiğimiz yıllar boyunca cihazlarında yer alan kullanıcı arayüzlerini özel olarak isimlendirmekle pek uğraşmadı. Fakat Android 7.0'yle birlikte bu durum artık biraz değişecek gibi.
Geçtiğimiz günlerde Galaxy S7 için sunulan Nougat'ın en yeni beta sürümünde Samsung Experience adı verilen bir kullanıcı arayüzü bulunduğunu duyurmuştuk. Firmanın en yeni logo kayıtları da Samsung'un artık kendi özel Android kullanıcı arayüzlerini Samsung Experience olarak adlandıracağını gösteriyor.
Zira firma Samsung Experience markası için Avrupa Birliği'nde ilgili isim hakkını tescillemiş durumda, söz konusu tescil aynı zamanda kullanılacak logoyu da içeriyor. Samsung tarafından yapılan başvuru European Union Intellectual Property Office tarafından dosyalandı ve ilgili tescilin ana kategorisi ise akıllı telefonlar olarak belirlendi.
Cenk Atlı
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
Ben samsung android 7 ile birlikte tamamen yeni bir sistem altyapısına bürüneceğini düşünüyorum. Note 7 nin patlaması sonrasında samsung işi ciddiye alıyor şimdi. Android 7 s7 ye ilaç gibi gelecek ilaç touchwiz de artık donma kasma yapmayacak diye düşünüyorum
@20 Aralık 2016 22:00 Amacım sataşmak değil, bende kendi bilgilerimi paylaşmak istedim. Androidi Samsung yapmıyor biliyorsun ama telefon üreticilerine sunulan Android sürümü firmalar tarafından üzerlerine de bir ton eklemeler ve düzenlemeler, bir türlü silemediğimiz kaldıramadığımız gereksiz yazılımlarıda içine doldurarak satıyorlar. Samsung önce buna çözüm bulsun. Telefonlar yada tabletle rfarketmez, biz kendimize lazım olanı kendimiz yüklemeye ve kaldırmaya izin vermeyi bir başlatmaları lazım
Yalnız Touchwiz çok uzun zaman önce vardı. Mesela Symbian tabanlı i8910 HD gibi. Ya da Türkiye'nin bir zamanlar favorisi Corby ile Jet olsun Samsung'un Java tabanlı işletim sistemlerinde can bulmuştur. S2 deki Touchwiz sürümü 4 ve final sürümüdür. Bundan sonra gelen tüm sürümler isimlerine ek alarak model sürümünü yükselmiştir. Mesela S3 - S4 -> Nature UX S5 S6 S7 Essence. Note 7 Grace.