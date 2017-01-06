Samsung, Galaxy S8 İçin Temkinli!

Samsung, Note 7 faciasından sonra daha temkinli: Samsung Galaxy S8 için her türlü önlem alınıyor!

Samsung, Galaxy S8 için temkinli!

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