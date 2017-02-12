Samsung Galaxy S8+ Logosu Sızdı
Galaxy S8'in büyük ekranlı sürümünün önemli bir detayı daha internete sızdı!
Samsung Galaxy S8 bir çok sebepten dolayı, belki de 2017'nin en çok beklenen Android telefonu konumunda. Bu sebeplerden biri de telefonun hem standart hem de büyük sürümünün eğimli ekrana sahip olacak olması. Bugün Twitter'da Evan Blass tarafından sızdırılan logoya bakılırsa, Galaxy S8'in büyük kardeşinin ismi Galaxy S8+ olacak.
Logodan anladığımız kadarıyla Samsung, geçen yıl Galaxy S7'ye ve eğimli ekranı olan Galaxy S7 Edge'e yaptığı gibi ismin sonuna "Edge" eklemeyecek. Bunun yerine, 2015'te Galaxy S6 Edge'in büyük sürümüne "+" eklediği gibi, Galaxy S8'in büyük sürümüne de + ekleyecek.
"Acaba Samsung 'Edge' ismini tamamen bırakacak mı?" diye soruyor olabilirsiniz. Şunu unutmamak lazım ki, Galaxy S8'in iki sürümü de eğimli ekranlara sahip. Samsung, iki telefonda da bariz olan bir özelliği isimlendirme gereği duymamış olabilir. Yani ileride piyasaya sürülecek olan düz ekranlı telefonların eğimli sürümleri yine Edge ismine sahip olması oldukça mümkün görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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