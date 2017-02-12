Samsung Galaxy S8+ Logosu Sızdı

Galaxy S8'in büyük ekranlı sürümünün önemli bir detayı daha internete sızdı!

Samsung Galaxy S8+ Logosu Sızdı

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