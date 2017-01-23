Samsung Galaxy S8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Samsung'un beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S8, görünüşe göre bu sene, MWC etkinliğinde sahneye çıkmayacak. İşte yeni tarih...
Samsung, yeni Galaxy S amiral gemisi telefonlarını daha önce MWC etkinliğinde tanıtıyordu. Ancak bu düzen, görünüşe göre Galaxy S8 ile bozuluyor.
Samsung Mobil Başkanı DJ Koh, Galaxy S8'in her zamanki tarihinde değil, biraz daha geç bir tarihte tanıtılacağını söyledi. Bu da tahminen, Mart ayının sonlarını ya da Nisan ayının başlarını işaret ediyor. Hatta söylentiler, tarihin 15 Nisan olduğu yönünde. Bu tarihte Samsung'un, özel bir tanıtım etkinliği düzenleyeceği şimdiden konuşulanlar arasında.
Bu gelişme, Samsung'un telefon için yaptığı testlere ne kadar önem verdiğini kanıtlıyor. Bilindiği gibi Galaxy S8, şirketin Galaxy Note 7'den sonra piyasaya süreceği ilk amiral gemisi cihazı olacak. Bu yüzden de, Galaxy Note 7'de yaşanan büyük sorunu tekrar yaşamak istemeyen Samsung'un, testleri ciddiye almasına şaşırmamak gerek.
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Bu erteleme, MWC 2017'de diğer telefon devleri için fırsat olarak da değerlendirilebilir. LG ve Sony gibi isimlerin, yeni amiral gemilerini MWC 2017'de tanıtması bekleniyor ve Samsung'un geri planda kalması, rakip amiral gemisi cepler için açık bir kapı anlamı taşıyor.
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