Samsung Galaxy S8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S8, görünüşe göre bu sene, MWC etkinliğinde sahneye çıkmayacak. İşte yeni tarih...

Samsung'un Galaxy S8 için acelesi yok!

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