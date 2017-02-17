Samsung, Galaxy S8 satışlardan ümitli...
Samsung, Galaxy S8'de önceki Galaxy'lerden çok daha yüksek satış rakamlarına ulaşmayı düşünüyor!
Kore'den gelen yeni bir haber, Samsung'un ilk Galaxy S8 dağıtımını bir önceki telefona göre iki katına çıkarttığını söylemekte. Söylenenlere göre ilk dağıtım miktarı Galaxy S7'ye göre yaklaşık %40 artmış durumda ve eğer bu doğru ise, Samsung'ın Galaxy Note 7 skandalından sonra yayımlanacak olan ilk üst seviye telefon Galaxy S8 ile büyük bir adım atılmak isteniyor gibi gözüküyor.
Daha önceki raporlar, Samsung'un Galaxy S8 için 60 milyon birimlik satış gibi bir hedefi olduğunu belirtmekteydi ve bu da sırası ile Galaxy S7 ve Galaxy S6'nın 48 milyon ve 45 milyonluk satışlarından oldukça yüksek. Holdingin ekran ortağı Samsung Display'in de en başta Galaxy S8 için 10 milyon OLED ve Galaxy S8 Plus için 6 milyon ekran sağlayacak.
Samsung'un sıradaki üst seviye telefonu için iki model yayımlaması beklenmekte: Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus. Her iki telefonun da iki kenarı eğimli ekranlara ve benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Samsung'un konu hakkında yaptığı tek açıklama ise telefonların bu ayın sonlarındaki Mobile World Congress 2017'de tanıtılmayacağı idi. Söylentilere göre firma, 20 Mart tarihinde Galaxy S8'i resmi bir şekilde tanıtmak için özel bir etkinlik düzenleyecek.
Levent Öztürk
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