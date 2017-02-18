Samsung Galaxy S8, Sony Batarya Kullanacak

Teknoloji devi Samsung, bu seneki amiral gemisi Galaxy S8'in pili için bu dev firmadan yardım alacak!

Galaxy S8, Sony batarya ile gelecek

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