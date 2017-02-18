Samsung Galaxy S8, Sony Batarya Kullanacak
Teknoloji devi Samsung, bu seneki amiral gemisi Galaxy S8'in pili için bu dev firmadan yardım alacak!
Samsung, Note 7 krizini bir kez daha yaşamak istemiyor ve bunun için tüm önlemleri almaktan da geri durmuyor. Müşterilerinin güvenini kazanmak ve Note 7 krizinin yaralarını sarmak için mümkün mertebe test süreçlerini paylaşan, sadece yazılı olarak değil, video görüntüleriyle de resmi kanallar üzerinden yayınlayan Samsung, öte yandan teknoloji devleriyle de dirsek teması kuruyor. Bunlardan biri de Japon devi Sony.
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Wall Street Journal'ın haberine göre Samsung, batarya konusunda Sony'nin yardımını alacak. Pil tedarikçilerinden üçüncü kanalı Sony'ye ayıran Samsung, böylece mevcut üreticilere ek olarak ağını da genişletmiş olacak. Diğer iki tedarikçi ise Samsung SDI Co ve Amperex.
Sony, elbette teknik açıdan mobil pazarda Samsung'un rakibi olmasına rağmen, telefon üreten pek çok şirkete yüksek kalitede parça da sağlıyor. Bunlardan biri ve en ünlüsü kuşkusuz kamera teknolojisi. Şu an piyasada yer alan pek çok akıllı telefonda Sony lensleri görüyoruz. iPhone'larda da yine Sony lensler kullanılıyor.
Ercan Uğurlu
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