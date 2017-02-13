Samsung Galaxy S8'den Taze Çizimler!
Samsung, bize önümüzdeki ay nasıl bir Galaxy S8 tanıtacak? Cevap bu yeni ve net çizimlerde olabilir!
Galaxy S8 çizimlerine ilk kez rastlamıyoruz ancak bu yeni çizimler, Samsung'un bir sonraki amiral gemisinden beklememiz gerekenleri güzel bir biçimde görselleştiriyor.
Birkaç gün önce sızan şematikleri temel alan çizimler, telefon hakkında şimdiye kadar duyduklarımızı da hesaba katıyor. Çizimler, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın her ikisinin de kavisli ekranlarla geldiğini, parmak izi sensörünü arka tarafa yerleştirdiklerini gösteriyor. Bazı raporlar kulaklık girişinin kaldırılacağını söylese de 3,5 mm'lik giriş, çizimlerde yerini koruyor.
Çizimler sayesinde Samsung'tan 29 Mart'taki tanıtımda neler bekleyebileceğimiz konusunda fikir sahibi olabiliyoruz. Galaxy S8 ve S8 Plus böyle bir tasarımla gelseydi, onu satın almak ister miydiniz? Cevabınızı yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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