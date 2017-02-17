Samsung, Galaxy S8'e Güvenmenizi İstiyor
Samsung, yayınladığı video ile telefonların nasıl bir test sürecinden geçtiğini gösterdi!
Samsung, Galaxy S8'in üzerinde titizlikle duruyor. Bunun sebebi, yalnızca ortaya gerçekten başarılı bir amiral gemisi akıllı telefon çıkartmak değil; Güney Koreli şirket, aynı zamanda Note 7 krizinden sonra kullanıcılarının güvenini yeniden kazanmak istiyor. Bunun için Galaxy S8 üzerinde kapsamlı testler yapan Samsung, daha önce bu test aşamalarını resmi olarak da paylaşmıştı hatırlarsanız. Bu defa da bir video hazırlayan Samsung, akıllı telefonlarını ne şartlarda test ettiğini bizlere gösteriyor.
Samsung Bataryaları 8 Adımlık Test Sürecinden Geçiriyor
Samsung'un, bataryalarını 8 adımlık test sürecinden geçirdiğini daha önce yazmıştık. Peki, telefonlar başka hangi testlerden geçiyor? İşte Samsung'un hazırladığı, hemen yukarıdan izleyebileceğiniz video bu sorunun cevabını veriyor. Akıllı telefonlarını yüksek ve düşük ısı testlerine maruz bırakan, suya karşı dayanıklılığını inceleyen, düşmelere karşı direncini ölçümleyen Samsung, bükülme testlerini de ihmal etmemiş. Bunun sonucunda nasıl bir Galaxy S8 göreceğiz, elbette merak konusu. Yeni amiral her ne kadar MWC 2017'de sahne almayacak olsa da, 26 Şubat'taki etkinlikte tanıtım tarihini duyacağız.
Ercan Uğurlu
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