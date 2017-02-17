Samsung, Galaxy S8'e Güvenmenizi İstiyor

Samsung, yayınladığı video ile telefonların nasıl bir test sürecinden geçtiğini gösterdi!

Oynat Samsung, S8 için güven istiyor Samsung, yayınladığı video ile telefonların nasıl bir test sürecinden geçtiğini gösterdi.

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