Samsung Galaxy S8'le Yeni Renkler Geliyor
Samsung, Galaxy S8'in herkese hitap etmesi için "renk" kozunu oynamaya hazırlanıyor!
Samsung Galaxy S8 için sızıntılar tam gaz devam ediyor. Telefona ilişkin gelen son dedikodular arasında, ekranın serinin en büyük örneği olacağına ilişkin bilgiler yer alıyor, öte yandan bunun yanı sıra ekranın "infinify display" olarak karşımıza çıkacağı paylaşılıyor. Bu defa da telefonun yeni renk seçeneklerine sahip olacağı söyleniyor.
Galaxy S8, "Infinity" Ekranla Gelecek
Bilindiği gibi Galaxy S6 ile gelen renkler arasında White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum ve Blue Topaz yer alıyordu. Sonrasında Galaxy S7 ile renk skalasına Pink Gold'u da ekleyen Samsung, Galaxy S8 ile birlikte var olan renklerin arasına yenilerini de katacak gibi. Bu renkler arasında ilk olarak göze çarpan, Note 7'den de aşina olduğumuz Black Onyx oluyor. Black Sapphire ve Black Onyx arasındaki en temel farksa, kuşkusuz ışık altında her iki telefonun da birbirinden farklı görüneceği.
Galaxy S8 İşte Bu Kadar Büyük Olabilir!
Samsung, Galaxy S8'de yalnızca Black Onyx'i getirmeyecek, onun yanına farklı bir renk seçeneği daha katacak. Note 7'nin satışta olduğu süre boyunca çok tutan renklerden biri olan Blue Coral gibi canlı bir renk seçeneğini de Galaxy S8'e ilave edecek olan Samsung, bu defa daha iddialı bir renk seçeneği sunuyor: Crimson Red. Evet, Galaxy S8 kızıl renk seçeneğiyle de raflarda yer alabilir.
Ercan Uğurlu
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