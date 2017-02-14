Samsung Galaxy Tab S3, S Pen ile Geliyor
Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S3'ün S Pen ile beraber geleceği bu net sızıntıyla kesinleşti!
Samsung'un gelecek amirali Galaxy S8'i Mobil Dünya Kongresi'nde göremeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun yerine fuarda yeni tableti Galaxy Tab S3 ile yetineceğiz. Samsung'un Barselona'da 26 Şubat tarihinde tanıtacağı yeni tableti Galaxy Tab S3 hakkındaki tüm teknik detaylara daha önce erişmiştik hatırlarsanız.
Galaxy Tab S3'ün Teknik Özellikleri
Tasarımıyla Galaxy Tab S2'yi andıracak olan Galaxy Tab S3, dört farklı varyantla gelecek. Evet, ama bugünün haberi, yeni tabletin S Pen kalemle geleceğinin ortaya çıkması. Bu sayede dileyen kullanıcılara stylus kullanma olanağı da tanıyacak olan Galaxy Tab S3, S Pen'in tüm yeteneklerinden faydalanacak. Özellikle Samsung'un Note 7'de kullanıcılarına doya doya kullandıramadığı S Pen'i bu şekilde paylaşabilecek olması sevindirici.
Fiyatının 580 Dolar civarında olması beklenen ve farklı renklerle de karşımıza çıkacak olan Galaxy Tab S3, şu özelliklere sahip olacak:
- 9.7 inç 2048 x 1536 Super AMOLED ekran
- Qualcomm Snapdragon 820 işlemci
- 4GB RAM / 32GB depolama
- 12MP arka kamera / 4.7MP ön kamera
Ercan Uğurlu
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