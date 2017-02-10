Samsung Galaxy TabPro S2 "Detaylarıyla" Sızdı

Samsung'un 26 Şubat'ta tanıtacağı yeni tableti Galaxy TabPro S2, tüm detaylarıyla sızdı.

Samsung Galaxy TabPro S2 "detaylarıyla" sızdı

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Samsung Galaxy TabPro S2 "Detaylarıyla" Sızdı

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