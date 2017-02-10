Samsung Galaxy TabPro S2 "Detaylarıyla" Sızdı
Samsung'un 26 Şubat'ta tanıtacağı yeni tableti Galaxy TabPro S2, tüm detaylarıyla sızdı.
Samsung'un, geçtiğimiz ağustos ayından bu yana söylentileri süren yeni tableti Galaxy TabPro S2, kısa zaman içinde karşımıza çıkacak gibi görünüyor. MWC 2017'de Galaxy S8'i göremeyeceğimizi doğrulayan Samsung'un, yine de 26 Şubat tarihi için bir Galaxy etkinliği düzenleyecek olması, yeni tabletin bu tarihte tanıtılacak olma olasılığını güçlendiriyor.
Galaxy TabPro S2'nin detayları da belli olmuş durumda. Buna göre 4 farklı model olarak sunulacak olan Galaxy TabPro S2, şu özeliklerle gelecek:
İşletim Sistemi: Windows 10 Home (SM-W720 ve SM-W727) / Windows 10 Pro (SM-W723 ve SM-W728)
|İşletim Sistemi:
|Windows 10 Home (SM-W720 ve SM-W727) / Windows 10 Pro (SM-W723 ve SM-W728)
|İşlemci:
|Intel Core i5-7200U 7. Nesil "Kaby Lake" (3.1GHz)
|Bellek:
|4GB LPDDR3 RAM
|Depolama:
|128GB SSD ve microSD kart slotu
|Grafik İşlemci:
|Entegre Intel HD Graphics 620 1.0 GHz
|Ekran:
|12 inç QHD Super AMOLED (2160 x 1440 px)
|Arka Kamera:
|13-megapiksel (4K video kayıt desteği)
|Ön Kamera:
|5- megapiksel (Full HD desteği)
|Bağlantılar:
|SIM card slotu (LTE desteği (SM-W727 ve SM-W728)), Bluetooth 4.1, 2.4GHz ve 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi, 2 adet USB 3.0 Type-C ports
|Ek Özellikler:
|S-Pen ve klavye kılıfı desteği
|Batarya:
|5,070 mAh (25W Turbo Şarj desteği)
Ercan Uğurlu
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