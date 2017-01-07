Samsung Gear S2, S3 İçin iOS Desteği Geldi!
Samsung'un uzun zamandır beklenen ve kullanıcılarını isyan etme noktasına getiren iOS desteği haberi, nihayet geldi!
Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi artık bir yılan hikayesine dönen Gear S2, Gear S3 ve Gear Fit 2 için sunulacak iOS desteği ve uygulaması konusunda nihayet yolun sonuna geldik. Samsung, Gear S ve Gear Fit adını verdiği 2 yeni uygulamasını App Store üzerinden, iPhone kullanıcılarına sundu.
Eğer siz de Gear S2, Gear S3 veya Gear Fit 2 cihazlarından birine sahipseniz ve bu cihazları iPhone'unuzla kullanmak için sabırsızlanıyorsanız, App Store'dan ihtiyacınız olan uygulamayı indirin ve cihazınızı, iPhone'unuzla, uygulama aracılığı ile eşleştirin. Ancak unutmayın; eşleştirmenin başarılı olması için, telefonunuzun sıfırlanması gerekecek...
Samsung Gear S (iOS App Store)
Samsung Gear Fit (iOS App Store)
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