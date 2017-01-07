Samsung Gear S2, S3 İçin iOS Desteği Geldi!

Samsung'un uzun zamandır beklenen ve kullanıcılarını isyan etme noktasına getiren iOS desteği haberi, nihayet geldi!

Samsung Gear S2, S3 İçin iOS Desteği Geldi!

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