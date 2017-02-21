Samsung, Note 7'leri Yenileyip Satabilir!

Galaxy Note 7 kabusu bitti derken yeni ortaya atılan bir iddia, Note 7'nin henüz ölmediğini söylüyor!

Samsung, Note 7'leri Yenileyip Satabilir!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

bi daha çıksın bi daha patlasın. note 7 artık çıkamaz uçaklara bile alınmıyor yeni eski nasıl anlaşılacak. fiziksel olarak farklı olacaksa zaten o artık note 7 olmaz

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