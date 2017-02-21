Samsung, Note 7'leri Yenileyip Satabilir!
Galaxy Note 7 kabusu bitti derken yeni ortaya atılan bir iddia, Note 7'nin henüz ölmediğini söylüyor!
Samsung'un Galaxy Note 7 fiyaskosunun ardından telefonu geride bırakıp, yeni telefonlarına odaklanmasını beklemekte oldukça haklıyız. Zaten Güney Koreli firma da bu şekilde davranacağını bizlere birkaç kez açıklamış, Galaxy S8'in patlamayacağına inanmamızı sağlayacak bir video yayınlamıştı.
Bu tür bir iddiaya ikinci kez rastlıyoruz. Güney Kore yayını Hankyung'a göre Samsung, Galaxy Note 7'leri yenileyip satarak kaybettiği karların bir kısmını geri almak istiyor. İddiaya göre firma bu sayede satılmayan cihazların çevreye verebileceği zararı da azaltacak ve bundan dolayı yüksek cezalara maruz kalmayacak.
Samsung, Ekim'de tüm Galaxy Note 7'leri "güvenle elden çıkaracağını" söylemişti. Eğer bu iddia doğruysa Samsung'un yaklaşımında bir değişiklik olduğu kesin. Rapor, Samsung'un telefonların "çekirdek bileşenlerini" kullanacağını, ancak tüm telefonların gövdesinin değişeceğini ve daha küçük bir pil kullanılacağını söylüyor. Orijinal Galaxy Note 7 3.500mAh'lik pillerle gelse de, yenilenen modellerin 3.000mAh - 3.200mAh arasında "daha zor patlayan" bir pille gelmesi bekleniyor.
Yenilenen bu Note 7'ler, Avrupa ve Kuzey Amerika'da satılmayacak. İddia doğruysa yeni cihazlar, Hindistan, Vietnam gibi gelişmekte olan pazarlarda satılacak. Samsung'un bu telefonları kendi ülkesi Güney Kore'de de satabileceği söyleniyor.
Firma, geçen ay Note 7'yle ilgili kapsamlı araştırmalarının sonucunu açıklamıştı. Buna göre telefonların yanıp, patlamasının nedeni cihazda kullanılan pildi.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
bi daha çıksın bi daha patlasın. note 7 artık çıkamaz uçaklara bile alınmıyor yeni eski nasıl anlaşılacak. fiziksel olarak farklı olacaksa zaten o artık note 7 olmaz