Samsung, Note 7'nin Faturasını Çalışanlara da Kesti!
Samsung'un Galaxy Note 7 ile yaşadığı büyük hayal kırıklığı, görünüşe göre en çok, çalışanlarını vuracak!
Yılın başlarında yeni amiral gemileri Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge'in gördüğü büyük ilginin ardından Samsung, Galaxy Note 7'nin neden olduğu sorunlar nedeniyle pazardaki konumu açısından büyük sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Firma Note 7'yi tamamen geri çekmek zorunda kaldı ve Güney Koreli dev, finansal açıdan da kötü etkilendi; zira söz konusu zararın milyarlarla ifade edilebilecek türden olduğunu söyleyebiliriz.
Bu zarar doğal olarak en çok Samsung'un mobil birimindeki çalışanları etkileyecek gibi görünüyor. Zira yeni bir rapora göre firma, bu yıl söz konusu birimdeki çalışanların alacağı primlerde bazı kesintilere gidecek.
Firmanın Overall Performance Incentives (OPI) adı verilen bir program kapsamında çalışanlarına yıllık maaşlarının yüzde 50'sine kadar çıkabilen miktarlarda bir ekstra prim verdiği biliniyor. Elbette bunun için çalışanların da belirli kriterleri yerine getirmesi bekleniyor. Yıl içerisinde gösterilen performansa göre belirlenen OPI, mobil birim bu yıl pek de iyi bir performans çıkarmadığı için buradaki çalışanlar için yüzde 50'den yüzde 17'ye kadar düşürülecek.
Samsung'un önümüzdeki yıl özellikle de Galaxy S8'le birlikte mobil tarafında bir imaj tazelemesi yapması bekleniyor.
Cenk Atlı
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