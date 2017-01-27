Samsung, Pembe Çizgili Ekranları Tamir Edecek!
Galaxy S7 Edge'in büyük bir bilmeceye dönüşen "dikey pembe çizgi" sorunu hakkında beklenen açıklama, Samsung'dan geldi!
Bazı Galaxy S7 Edge kullanıcıları, son birkaç gündür ekranlarında pembe, dikey bir çizginin oluşmasından şikayetçiler. Samsung tarafından gelen bir açıklamayla bu sorunu yaşayan garanti kapsamındaki, ekranı fiziksel hasar görmemiş cihazların onarılacağı söyledi. Daha önce bazı servislerin cihazları garanti kapsamında onardığı ifade edilirken, bazılarının bunu kabul etmediği rapor ediliyordu.
Böylece sorunun garanti kapsamına alındığı resmi olarak doğrulandı ancak ekranda başka bir hasar bulunmaması gerektiğinin altı özellikle çizildi.
Samsung'un Benelüks (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) ayağı ile iletişime geçen Tweakers.net, firmadan "kaza eseri düşürmelerin veya çarpmaların S7 Edge'in dahili bileşenlerine hasar verebileceği" cevabını aldı. Bu ise ekranda yukarıda gördüğünüz gibi çizgilerin çıkmasına veya ölü piksellerin oluşmasına neden olabiliyor.
Samsung'un çevrimiçi forumlarından bir moderatör ise Samsung'un sıvı hasarı veya fiziksel hasar görmemiş, garanti kapsamındaki Galaxy S7'leri onaracağını söyledi. Sorunun telefonun donanımdaki bir sorundan mı kaynaklandığı, yoksa kullanıcılardan mı kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.
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