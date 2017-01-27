Samsung, Pembe Çizgili Ekranları Tamir Edecek!

Galaxy S7 Edge'in büyük bir bilmeceye dönüşen "dikey pembe çizgi" sorunu hakkında beklenen açıklama, Samsung'dan geldi!

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