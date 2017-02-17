Samsung, Sanal Asistanı Bixby İçin Yine Bir Patent Aldı
Samsung, henüz tanışmadığımız dijital asistanı Bixby'yi Siri ve Cortana'dan öteye taşımaya kararlı!
İlk defa bir kaç ay önce ismini duyduğumuz Bixby, Samsung'un Galaxy S8 ve S8 Plus için geliştirdiği yeni yapay zeka asistanı. Ve bir çok kanıta dayanarak söyleyebiliriz ki, markanın yayınlanacak olan yeni temel telefonları bu asistana sahip olacak.
Samsung, şimdi ise "Bixby Reminder" için Avurpa'da patent başvurusunda bulundu. Görünüşe bakılırsa ses ile kontrol edilebilen asistanın takvim, hatırlatma ve alarm gibi özellikleri de olacak. Şirket daha önce Bixby Pay ve Bixby Vision için de patent başvurusu yapmıştı.
İddialara göre Bixby işlevsellik olarak Siri ve Cortana'dan çok daha başarılı olacak. Ancak dürüst olmak gerekirse bunu denemeden bilemeyiz, özellikle Bixby'nin temelinde, Siri'yü üreten şirket olan Viv Labs'dan aldığı teknoloji yerine, Samsung'un S Voice teknolojisi olacağını düşünürsek, bekleyip görmek en iyisi.
Ali Ruhi Öztürk
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