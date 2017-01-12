Samsung, Sanal Asistanı Bixby'i Yanlışlıkla Doğruladı

Samsung, bir süredir hakkında iddialar ortaya atılan Bixby'yi, kendi sitesinde, "yanlışlıkla" doğruladı!

Samsung, Bixby'i "yanlışlıkla" doğruladı!

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