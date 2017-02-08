Samsung SDI'ın Çin Fabrikasında Yangın Çıktı!
Note 7'nin patlayan pillerinden sorumlu tutulan Samsung SDI'ın Çin tesisleri, dumanlara boğuldu ancak...
Samsung Group'un pil üretim ortağı Samsung SDI'da "küçük çaplı" bir yangın çıktığı firma tarafından doğrulandı.
İnternette dolaşan fotoğraflar, gökyüzünün tesislerden yükselen siyah dumanla kaplandığını gösteriyor. Samsung SDI yetkilisi Shin Yong-doo, Tianjin tesislerindeki üretimin yangından etkilenmediğini söyledi.
Samsung, telefonlarında kullandığı pillerin önemli bir kısmını Samsung SDI'dan elde ediyor ve hatırlayacağınız üzere Samsung SDI, Galaxy Note 7'nin de pil sağlayıcılarından biriydi ve Note 7'nin yanmasının sorumlularından biri olarak kabul ediliyordu. Yetkili, yangının üretim tesislerinde değil, çöp deposunda çıktığını söylüyor. Yani Samsung SDI'ın her ürettiği şeyin yanıp, patlamadığını söyleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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