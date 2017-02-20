Samsung, Ticari 5G İçin Önemli Bir Adım Attı!
Güney Koreli teknoloji devi, yeni nesil 5G ağı yaygınlaştırmak için büyük bir çaba göstermeye devam ediyor!
Samsung son bir kaç yıldır 5G ağlarını ticarileştirmek için çok yoğun çalışıyor ve şimdi ise şirket bu hedefi gerçekleştirmek için büyük bir adım attığını açıkladı. Güney Koreli firma, 5G RF Entegre Devre'sinin (RFIC) ticari kullanıma hazır olduğunu açıkladı. RFIC teknolojisi yeni nesil baz istasyonlarının üretiminde ve ticarileştirmesinde önemli bir rol oynuyor.
Samsung Electronics'de Yeni Nesil İletişlim İşletme Takımı'nın Genel Müdür Yardımcısı olan Kyungwhoon Cheun: "Ticari 5G için bütün parçaları bir araya getirip bu büyük adımı attığımızı açıklamaktan gurur duyuyoruz. Bu teknoloji, gelecek olan iletişim devriminde büyük bir rol oynayacak." dedi.
Yeni RFIC, Samsung'un 5G mobil teknolojiler atölyesinde açıklanmıştı. Burada çipin nasıl üretildiği, teknik özellikleri, avantajları ve ticari 5G için açtığı yol hakkında bilgiler paylaşıldı. Bu çip sayesinde 5G bağlantı ünitelerinin performansı en yüksek seviyelere ulaşıyor. Samsung çipin fiyatını düşük, ancak verimliliğini yüksek tutmak için büyük çaba gösteriyor.
RFIC, milimetre dalgası (mmWave) kanalında çalıştığı için menzili önceki teknolojilere göre çok daha uzağa erişebiliyor. Bu teknoloji ayrıca daha iyi iletim ve algılama performansı sağlıyor. Çipin yapımını tamamlayan Samsung, 5G için hazır cihazlara yoğunlaşacak.
Ali Ruhi Öztürk
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