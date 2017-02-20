Samsung, Ticari 5G İçin Önemli Bir Adım Attı!

Güney Koreli teknoloji devi, yeni nesil 5G ağı yaygınlaştırmak için büyük bir çaba göstermeye devam ediyor!

Samsung, Ticari 5G İçin Önemli Bir Adım Attı

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