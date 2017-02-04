Samsung, TV Pazarındaki Hedefini Küçültmüyor!

LG ve Sony gibi dev markalar hedef küçültme yoluna giderken Samsung, böyle bir planı olmadığını ilan etti!

Samsung, TV Pazarındaki Hedefini Küçültmüyor!

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Samsung, TV Pazarındaki Hedefini Küçültmüyor!

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