Samsung, TV Pazarındaki Hedefini Küçültmüyor!
LG ve Sony gibi dev markalar hedef küçültme yoluna giderken Samsung, böyle bir planı olmadığını ilan etti!
Korean Times'ın söylediğine göre Samsung, Dünya'nın 1 numaralı düz-ekran TV üreticisi konumunu altıncı yılda da korumaya çok yakın. Rakipleri LG ve Sony, satış hedeflerini düşürerek, Avrupa ve ABD'deki zorlaşan piyasa durumu hakkında uyarıda bulunuyor. Ancak Samsung'un, hedef düşürmeye pek niyeti yok.
Ekonomik yavaşlama, Samsung'u pek korkutmuş değil. Firmanın TV bölümü lideri Yoon Boo-keun, satış hedefinin yıl için 45 milyon olarak kalacağını duyurdu. Konuşmasının devamında fiyatların düştüğünü ve bunun bir problem olduğunu söyleyen yönetici, "Samsung'un bu yıl 2010'dan bu yana küresel TV piyasasının yüzde 10 büyümüş olacağını düşündüğünü" sözlerine ekledi. Konuşmasından, firmanın bu yılın hedefine ulaşabileceğine inandığı açıkça gözüküyor.
Samsung, talebi karşılamak için yeni internete bağlı ve geliştirilmiş online yeteneklere sahip televizyonlar tanıtmayı planlıyor. Tüketicilerin, Akıllı TV'lerin sahip olduğu uygulamaların azlığından endişe duyduğu rahatlıkla söylenebilir ancak Boo-keun, bu yılın sonunda mağazada en azından 1.000 uygulama daha olacağını söylemekte...
Levent Öztürk
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