Samsung ve Google, Yapay Zeka Üzerinde Ortak Çalışıyor!
Samsung ve Google'ın, geleceği şekillendireceği düşünülen çok önemli bir alanda birlikte çalıştıkları ortaya çıktı!
Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S8'in yeni bir dijital asistanla geleceğini, Samsung tarafından geliştirilen bu asistanın adının Bixby olacağını biliyoruz. Buraya kadar her şey güzel görünse de aslında Google, firmaların Android'e ekleyebilecekleri üzerinde söz sahibi ve çoğu zaman eklenen işlevleri kısıtlıyor.
Bununla birlikte Samsung'un yapay zeka teknolojileri üzerinde Google ile birlikte çalıştığı bir süredir kulaktan kulağa konuşuluyordu. Şimdi ise Güney Koreli firmanın mobil bölümünden Lee Kyeong-tae'nin bir toplantıda söyledikleri, bu durumu doğuladı: "Samsung ve Google, yapay zeka ve yapay zeka pazarını geliştirmek üzere stratejik ortaklığını sürdürecek".
Firma, yapay zeka sektöründeki varlığını güçlendirmek için sadece akıllı telefonlar için değil, tablet ve akıllı TV'ler için de çalışmalarda bulunacak. Yani Bixby'nin gelecekte telefonları aşıp, televizyonlara ve diğer cihazlara gelmesini bekleyebiliriz.
Galaxy S8 ne zaman tanıtılacak?
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