Samsung ve YouTube HDR'da Birleşti!

Samsung, YouTube'un HDR içerikleri konusunda, pek çok kullanıcısını mutlu edecek, önemli bir işbirliğine gidiyor!

Samsung ve YouTube HDR'da Birleşti!

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