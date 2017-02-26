Samsung, yeni Exynos 9'u Tanıttı!
Samsung'un "muhtemelen" Galaxy S8'de kullanacağı yeni mobil işlemcisini tanıttı!
Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy S8'in tanıtılmasına da çok kısa bir süre kala, Samsung önemli bir duyuruda bulundu. Muhtemelen Galaxy S8'de göreceğimiz yeni işlemcisini tanıtan Samsung, Exynos 9 Serisi 8895 yonga setiyle 10 nanometre FinFET üretim sürecini temel alıyor. Böylece 14 nm mimarisine kıyasla yüzde 27 daha yüksek performans sunacak olan Exynos 8895, öte yandan yüzde 40 oranında daha düşük güç tüketimi vadediyor.
Yalnızca bunlar da değil elbette. Yeni işlemci ile gelen Mali-G71 GPU da, 4K UHD içerikleri 120 kare/saniye performansıyla görüntüleyebilecek, içeriğinde HEVC (H.265), H.264 ve VP9 video sıkıştırma standartlarını da bulunduran son video kodeklerini sunacak ve kuşkusuz daha yüksek bir oyun performansı getirecek.
Exynos 9 Serisi 8895 yonga setinde şu an seri üretimde geçilmiş durumda. Zaten muhtemelen Galaxy S8'de de bu işlemciyi göreceğiz. Öte yandan bir diğer işlemci seçeneği Qualcomm Snapdragon 835. Bilindiği gibi Samsung, üst düzey telefon serilerini iki farkı işlemci seçeneğiyle karşımıza çıkartıyor. Ancak yine önceki örneklerde de olduğu gibi muhtemelen ülkemizde Galaxy S8'in Exynos'lu modelini bulacağız.
Ercan Uğurlu
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
para veriyorsam istedğim ilemciyi bana satmak zorunda.yada tek işlemci koycak.