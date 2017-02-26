Samsung, yeni Exynos 9'u Tanıttı!

Samsung'un "muhtemelen" Galaxy S8'de kullanacağı yeni mobil işlemcisini tanıttı!

Samsung, Exynos 9'u tanıttı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

para veriyorsam istedğim ilemciyi bana satmak zorunda.yada tek işlemci koycak.

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