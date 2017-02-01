Samsung'a Çok Ciddi Rakip Geliyor!
Samsung, bugüne dek rakipsiz olduğu bu alanda, liderliğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya!
Flaş bellek pazarının lideri konumundaki Samsung'un bu gücü, yakında tehlikeye girebilir. Dünyanın ikinci flaş bellek üreticisi Toshiba, çekirdek bellek işini elden çıkaracağını ve yüzde 20'lik payı Western Digital'e satacağını duyurdu.
Western Digital, flaş belleklerde şu an yalnızca yüzde 17,7 pazar payına sahip ancak Toshiba ile birleştiğinde Toshiba, Samsung'un yüzde 36,6'lık pazar payını geçecek. Toshiba'nın satış işlemlerini 31 Mart itibariyle tamamlayacağı söyleniyor ancak anlaşmanın tekelcilik karşıtı düzenlemelere takılma ihtimali var. Böyle bir durumda anlaşma ileriki bir tarihe sarkabilir.
Toshiba'ya yatırım yapması muhtemel diğer firmalar arasında SK Hynix, Development Bank of Japan ve birkaç özel kurum da var.
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