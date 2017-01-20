Samsung'a Nefes Aldırtan Karar!

Samsung'un canını fazlasıyla sıkan skandalda ilk gülen, yine Samsung cephesi oldu. Ama henüz hiçbir şey bitmiş değil!

Samsung'a nefes aldırtan karar!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

NOTE 4 e güncelleme vermedin..milletin ahhı çıkıyor..beterin beteri var.. LE JEE YOUNG neden güncelleme vermiyorsunuz note 4.e hakkımızı helal etmiyoruz..note 4 kullanıcıları..

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