Samsung'dan 2 Yeni Notebook 9...
Samsung'un koleksiyonuna eklediği iki yeni Notebook 9 modeli, özellikle taşınabilirlik alanında çığır açacak!
Samsung, Notebook 9 dizüstü bilgisayarlarını güncelledi. Yeni Notebook 9'lar daha güçlü işlem kapasitesi sunan yeni nesil Kaby Lake işlemcilerden güç alıyor. Öte yandan daha rahat taşınabilir boyutlara indirgeniyor.
Notebook 9'lar, iki farklı boyuta sahip. Bunlardan biri 13.3 inç iken, bir diğeri 15 inç boyutunda. Her iki modelde de 7. Nesil (Kaby Lake) Intel işlemciler yer alıyor. Bunlar arasında Core i5 ve Core i7 gibi seçenekler mevcut.
15 inç modelin boyutları 348 x 229 x 14.9 mm, ağırlığı ise yalnızca 985 gr. 13.3 inç olan model de 310 x 208 x 13.9 mm boyutlara ve 815 gram ağırlığa sahip.
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Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarları böylece özellikle mobiliteye odaklanmış durumda. İster 15 inç ister 13 inç modeli seçin, rahatlıkla taşıyabileceksiniz. Öte yandan mobil odaklı oldukları için pil süreleri de ona göre ayarlanmış. Her iki model de 7 saate kadar kullanımlara uygun. Bu süre her ne kadar nispeten kısa olsa da, 7 saati tam yük altında çalışırken sağlayacaksa, iyi olarak nitelendirilebilir. Ayrıca hızlı şarj özelliği de sunan laptop'larda, 80 dakika içinde tam kapasite şarj imkanı mevcut. Yine 20 dakikalık şarjla 2 saatlik pil ömrü sağlanabildiği iddiası söz konusu.
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Laptop'ların ekranları Full HD çözünürlük içeriyor. Bağlantılar arasında da USB Type-C ve çift USB 3.0 portu mevcut. Ayrıca USB 2.0, HDMI ve microSD bağlantısı da laptop'larda yer alıyor. Kablosuz bağlantılarda da 802.11ac 2x2 Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 gibi çözümler sunulmuş. 16 GB'a kadar arttırılabilir 8 GB DDR4 RAM desteği ile gelen Core i7 15 inç modelde, 256 GB SATA 3 SSD de yer alıyor.
Her iki modelin de ne zaman satışa sunulacağıyla ilgili bir bilgi yok. Muhtemelen bununla ilgili bilgi, CES 2017'de ortaya çıkacaktır.
Ercan Uğurlu
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Benim makinam da Samsung RV510. 6 sene önce 700TL'ye aldım. DVD Writer'ın yazdırma fonksiyonunun artık çalışmaması ve pilin eskimesi dışında hala tek bir sorun bile yok. Samsung'un "uygun fiyatlı" AMD A10, 4/6GB RAM, 1TB HDD, 2/3GB AMD Graphic Card'lı, HD Screen, Free Dos makinalar üretirse, peynir ekemek gibi satılır. Ben de hemen bir tane alırım...
Samsung'un laptoplarını 2,5 yıl önce Türkiye pazarından (Malesef ki) çekmiş olması bu haberi değersiz kılıyor, özellikle o dönemde 5 serisi orta sınıf laptopları kendi sınıfında tek 7200 RPM harddisk içermesi ve oldukça uygun fiyatları ile çok cazipti, şimdiki Türkiye'de olmayan yeni nesil 5 serilerinin tamamında da Harddisk + SSD konfigürasyonu var, diğer özelliklerini de düşünürsek Türkiye'ye girerse 3-5-7-9 serileri halen oldukça iş yapar...
keşke tr'ye gelseydi, 15 inç olanı hiç parasına bakmadan satın alırdım.