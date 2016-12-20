Samsung'dan 2 Yeni Notebook 9...

Samsung'un koleksiyonuna eklediği iki yeni Notebook 9 modeli, özellikle taşınabilirlik alanında çığır açacak!

Samsung, Notebook 9 ailesini yeniledi

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Benim makinam da Samsung RV510. 6 sene önce 700TL'ye aldım. DVD Writer'ın yazdırma fonksiyonunun artık çalışmaması ve pilin eskimesi dışında hala tek bir sorun bile yok. Samsung'un "uygun fiyatlı" AMD A10, 4/6GB RAM, 1TB HDD, 2/3GB AMD Graphic Card'lı, HD Screen, Free Dos makinalar üretirse, peynir ekemek gibi satılır. Ben de hemen bir tane alırım...

Samsung'un laptoplarını 2,5 yıl önce Türkiye pazarından (Malesef ki) çekmiş olması bu haberi değersiz kılıyor, özellikle o dönemde 5 serisi orta sınıf laptopları kendi sınıfında tek 7200 RPM harddisk içermesi ve oldukça uygun fiyatları ile çok cazipti, şimdiki Türkiye'de olmayan yeni nesil 5 serilerinin tamamında da Harddisk + SSD konfigürasyonu var, diğer özelliklerini de düşünürsek Türkiye'ye girerse 3-5-7-9 serileri halen oldukça iş yapar...

keşke tr'ye gelseydi, 15 inç olanı hiç parasına bakmadan satın alırdım.

Sen de yorum yaz

Sophos Intercept X'le tanışın

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Porno İsteyene Ekstra Ödeme Şartı!
Sophos Intercept X: Yeni Nesil Güvenlikle Tanışın
Google'ın Yasakları, Dava Konusu Oldu!
Galaxy S8, "Beast Mode" ile Uçuşa Geçebilir!
LG'nin 5K Ekranları Sonunda Apple Store'da

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir