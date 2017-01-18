Samsung'dan Beklenen Açıklama Geldi!

Samsung, şirketin 1 numaralı ismini hapse kadar götürebilecek olan büyük skandal için "kabul edilemez" açıklamasını yaptı!

Samsung, liderine yönelik iddiaları kabul etmiyor

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