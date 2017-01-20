Samsung'dan "Çabuk Gelsin" Derdirten Patent

Samsung'un çok sayıda patent aldığı bir sır değil. Ancak bu sefer ortaya çıkan kılıf patenti, gerçekten de "çabuk gelsin" diyeceğiniz türden...

Samsung'dan e-ink ekranlı kılıf patenti!

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