Samsung'dan Note 7'ye Rağmen Rekor Kazanç!
Samsung, Galaxy Note 7 skandalına rağmen 2016'yı rekor bir kazançla kapattı!
Samsung, 2016'nın dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz senenin dördüncü çeyreğini tam 9.7 trilyon Won (7.8 milyar Dolar) işletme karı ile kapatan Samsung, tam kazanç raporuna göre ise 7.9 milyar Dolar faaliyet karı gösterdi. Bu sonuç, 2015'in dördüncü çeyrek sonuçlarıyla karşılaştırıldığında yüzde 50 artış anlamına geliyor. Öte yandan Samsung'un bu kazancının son 3 yılın en yüksek işletme karı olduğunu da vurgulamak gerekiyor.
Galaxy Note 7 Neden Yandı? Samsung Açıkladı!
Bilindiği gibi Samsung, kısa bir süre önce Note 7 skandalının arkasındaki sebepleri açıklamış, yeni gelecek akıllı telefonlarına 8 adımlı batarya testi uygulayacağını da resmi olarak kamuoyu ile paylaşmıştı. Geçtiğimiz yılı sansasyonel bir olayla kapatan Samsung'un yine de böylesi büyük bir kar sonucuna ulaşmış olması şirketi memnun edici bir netice. Fakat elbette şirketin tek gelir kaynağı telefonlar değil.
Güney Koreli şirketin bu sonuca ulaşmasında, 2016 ürün yelpazesinin en etkili paleti olan televizyonların rolü büyük. Samsung da son çeyrekteki kazancı, OLED ve UHD televizyon sevkiyatına bağlıyor. Yine elbette öte yandan Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge akıllı telefonları sağlam satış rakamlarına ulaşırken, şirketin amiral gemisi olmayan, ancak kötü de satmayan alt sınıf akıllı telefonlarının da önemi büyük.
Samsung'un 2017 için de büyük planları mevcut. Özellikle Galaxy S8 ve Note 8 akıllı telefonları üzerinde duran Samsung, kuşkusuz diğer alanlarda da büyümeyi sürdürme niyetinde.
Ercan Uğurlu
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