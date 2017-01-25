Samsung'dan Note 7'ye Rağmen Rekor Kazanç!

Samsung, Galaxy Note 7 skandalına rağmen 2016'yı rekor bir kazançla kapattı!

Samsung'dan Note 7'ye rağmen rekor kazanç!

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