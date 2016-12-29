Samsung'tan Windows 10 Mobile Kullanıcılarına Kolaylık!

Samsung, Windows 10 Mobile'ı bırakmak ve diğer Samsung modellerine geçmek isteyenlerin işini kolaylaştırdı!

Windows 10 Mobile Kullanıcılarına Kolaylık

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Moto Z'yi Vodafone'dan Alanlara Sürpriz
İşte 2016'nın En Büyük Siber Saldırıları
LG'den "Sihirli" Bluetooth Hoparlör!
Super Mario Run, Play Store'da!
LG G6'nın Modüler Olmadığını Gösteren Sızıntı!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir