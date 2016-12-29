Samsung'tan Windows 10 Mobile Kullanıcılarına Kolaylık!
Samsung, Windows 10 Mobile'ı bırakmak ve diğer Samsung modellerine geçmek isteyenlerin işini kolaylaştırdı!
İlk Windows 10 Mobile cihazları satışa çıktığından bu yana bir yıl geçti. Bu, bazı Windows 10 Mobile kullanıcılarının yeni telefon aramaya başladığı anlamını taşıyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Samsung, Windows 10 Mobile kullanıcılarının Android'li diğer Samsung'lara geçmesine yardımcı olan Smart Switch Mobile uygulamasını güncelledi.
Eylül'de Windows Phone 8.1'i desteklemeye başlayan uygulama, artık Windows 10 Mobile'dan geçişleri de destekliyor ve kişileri, takvimi, mesajları, fotoğrafları, müzikleri, videoları, arama geçmişini, notları, alarmları, Wi-Fi noktalarını, duvar kağıtlarını, belgeleri, uygulama verilerini (sadece Galaxy cihazlarda), giriş ekranı düzenlerini (sadece Galaxy cihazlarda) aktarabiliyor.
Smart Switch'in son sürümünde, iPhone'dan Samsung'a geçiş yapacak olanlar için "(iOS 9 ve üzeri için) iCloud'a yönelik ek içerik desteği" de bulunuyor.
Zeynel A. Öztürk
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