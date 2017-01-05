Samsung'tan Yeni Q8 Curved ve Q9 Flat QLED TV

Samsung, Quantum Dot destekli yeni televizyonlarını CES 2017'de ortaya çıkardı!

Samsung'tan Yeni Q8 Curved ve Q9 Flat QLED TV

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