Samsung'un ABD'deki İtibarı Büyük Hasar Aldı!
Samsung'un itibarı, bir araştırmaya göre Note 7 fiyaskosunun ardından büyük bir hasar aldı!
Harris Poll tarafından düzenlenen 2017 İtibar Oranları Derecelendirmesi'ne göre Samsung'un ünü, ABD'de geçtiğimiz yıllardaki en büyük düşüşü yaşamış durumda. Ankette yer alan 100 firmanın arasında Samsung 49. sırada yer almaktaydı. Apple ve Google'ın üzerinde üçüncü sırada yer aldığı 2015 yılı ile karşılaştırıldığında, Samsung'un ün oranı 46 sıra geriye düşmüş durumda. Samsung, geçtiğimiz üç yıldır ilk on sırada yer almaktaydı ve geçtiğimiz yıl yedinci sıraya sahipti.
Harris Poll İtibar Oranları (Reputation Quotient) ABD'deki en öne çıkan firmaların halk arasındaki itibarları hakkında anketler düzenlemekteler. Bu ankete yaklaşık olarak 2.3 milyon Amerikalı tüketici katıldı. Bu anketler, altı kategoriye ayrılmış olan 20 özelliğe göre firmaların halk arasındaki algısını ölçmekte. Bu alanlar, finansal performans, iş ortamı, görüş ve liderlik, sosyal sorumluluk, ürünler ve hizmetler gibi kategorileri içermekte.
Samsung'un ününün, Galaxy Note 7 başarısızlığının yanı sıra Lee Jae-yong'a karşı açılan rüşvet davaları yüzünden ciddi bir hasar aldığı söylenmekte. Lee Jae-yong, firmanın neredeyse 80 yıllık tarihinde bir suçlama ile hapse atılan ilk lider.
Levent Öztürk
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