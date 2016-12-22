Samsung'un Android 7.0 Çalışmaları Hızlandı!

Samsung'un Galaxy cihazlarına Android 7.0 Nougat güncellemesini sunma çalışmaları, her geçen gün hızlanıyor!

Samsung'un Android 7.0 Çalışmaları Hızlandı!

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