Samsung'un Android 7.0 Çalışmaları Hızlandı!
Samsung'un Galaxy cihazlarına Android 7.0 Nougat güncellemesini sunma çalışmaları, her geçen gün hızlanıyor!
Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge için Galaxy Beta Programını başlattıktan sonra geçen ay Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge için de Nougat geliştirmeye başladığını duyurmuştu. Daha sonra Galaxy Note 5 ve Galaxy Tab S2 için de Nougat'ın geliştirildiğini konuşulmaya başlandı. GFXBench'in internete sızan bir karşılaştırma sonucu, Samsung'un Galaxy Tab S2'nin Nougat güncellemesi için gerçekten çalıştığını doğruladı.
Karşılaştırma sonuçları, 9.7 inç Galaxy Tab S2'nin (SM-T810) Nougat ile test edildiğini doğruluyor. Tabletin 8.0 inç sürümünü GFXBench'te henüz belirmiş değil. Samsung'un, Galaxy S7 ve S7 edge'i ne zaman Android 7.0 Nougat ile güncelleyeceğini belirtmediğini düşünürsek, Tab S2 için bir tahmin yapmanın ne kadar zor olduğu ortaya çıkacaktır.
Samsung'un gelecek sene başında Galaxy Tab S3'ü de tanıtması bekleniyor. Şu an itibariyle yeni tablet hakkında fazla bilgi bulunmuyor olsa da, Galaxy Tab S3'ün kutudan Nougat ile birlikte çıkması bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın