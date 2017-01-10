Samsung'un Hedefi 60 milyon Galaxy S8 Satmak!
Samsung'un Galaxy S8 için koyduğu hedef, ulaşılması güç gibi görünse de Koreli deve Note 7 faciasını unutturabilir!
Samsung'un Galaxy S8'den beklentilerinin yüksek olduğunu biliyorduk. Bu beklentilerin düşündüğümüzden de yüksek olduğu ortaya çıktı, çünkü firma 2017'nin sonuna kadar 60 milyon Galaxy S8 satmak istiyor.
Güney Koreli ekonomi gazetesi The Investor'ün kaynaklarına göre Samsung, bu sene Galaxy S8'i tüm gücüyle satma çabası içinde olacak. Galaxy Note 7 fiyaskosunun ardından firmanın rekor seviyelerde satış yapmak istediği söyleniyor. Samsung'un şimdiye kadar en çok sattığı telefon, 70 milyon üzerindeki satışlarıyla Galaxy S4 olmuştu. Firmanın bir yaşını doldurmaya yaklaşan en son amiral gemisi Galaxy S7 ise sadece 48 milyon satış yaptı. Bu nedenle Galaxy S8'in 60 milyon satış rakamına ulaşması pek kolay görünmüyor.
Bu kaynaklara göre Galaxy S8, bu sene Nisan ortalarında piyasaya sürülecek. Cihazın toplu üretimine ise Mart ayında başlanacak. Galaxy S8'in yeni bir tasarım, home düğmesiz, tamamen camdan oluşan bir ön yüz, çift kamera ve diğer önemli değişiklikle gelmesi bekleniyor.
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