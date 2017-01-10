Samsung'un Hedefi 60 milyon Galaxy S8 Satmak!

Samsung'un Galaxy S8 için koyduğu hedef, ulaşılması güç gibi görünse de Koreli deve Note 7 faciasını unutturabilir!

Samsung'un Hedefi 60 milyon Galaxy S8 Satmak!

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