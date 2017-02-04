Samsung'un Kararı, Trump'ı Sevindirdi!

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Samsung'dan gelen bu haberle fazlasıyla mutlu olmuş olsa gerek...

Samsung'un Kararı, Trump'ı Sevindirdi!

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