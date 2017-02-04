Samsung'un Kararı, Trump'ı Sevindirdi!
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Samsung'dan gelen bu haberle fazlasıyla mutlu olmuş olsa gerek...
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Samsung'un ev cihazları üretimi için ABD'de bir fabrika kurabileceğinden bahseden haberlere memnuniyetle yaklaşıyor gibi görünüyor. Trump, "Teşekkürler @Samsung! Sizi ağırlamaktan mutlu oluruz!" şeklinde bir tweet gönderdi.
Perşembe gününün daha erken saatlerinde Reuters, Samsung'un bir ABD ev cihazları fabrikası kurabileceğine dair bir haber yayınlamıştı. Kaynağın söylediğine göre yatırımın boyutları ve özellikleri hakkında detaylara henüz karar verilmemişti.
Firma, yaptığı açıklamada ABD'nin Samsung Electronics için önemli bir market olduğunu ve ciddi yatırımlar yapmakta olduklarını belirtmekteydi.
Trump, daha fazla firmanın ABD'de üretim yapması ve ABD'li vatandaşları işe almaları için baskı yapmakta. Hatta ABD dışında üretilen ürünler için gümrük vergisi gibi Samsung ve benzeri firmalara ciddi zarar verebilecek tehditlerde de bulundu. Pek çok firma bu duruma ABD içerisindeki çalışan sayılarını arttırarak cevap verdi. Örneğin General Motors Ocak ayında yaptığı açıklama ile Meksika'daki iş gücünün bir kısmını ABD'ye taşıyacağını söyledi ve Amazon, ABD'de yeni 100.000 adet iş yaratacağını duyurdu.
Trump'ın büyük hedeflerinden biri ise Apple. Trump, henüz Başkanlık kampanyası sırasında Apple'ı ABD içerisinde üretime zorlayacağını söylemekteydi ve bu da iPhone'ların bedelini arttıracak bir durum.
Samsung zaten ABD'de büyük bir varlığa sahip durumda. Firma Austin, Texas'ta devasa bir fabrikayı işletmek için 17 milyar dolar harcadı ve New York'taki çip fabrikası için GlobalFoundries ile ortaklık kurdu. Ayrıca Samsung, akıllı telefonların, televizyonların, ev araçlarının ve diğer pek çok ürünün geliştirilmesi ve satılması için ABD içerisinde binlerce kişilik bir iş gücüne sahip.
Levent Öztürk
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