Samsung'un Lideri Rüşvet Suçu Üzerine Tutuklandı
Samsung'un lider Güney Kore başkanı, bir rüşvet davasında tutuklandı!
Samsung'un başkan yardımcısı ve şirketin şu anki aktif lideri Lee Jae-yong, Güney Kore devlet başkanına rüşvet ödeme girişiminden dolayı tutuklandı. Lee, 2014'te babası Lee Kun-hee'nin kalp krizinden hayatını kaybetmesinden sonra Samsung'un başına geçmişti.
Seoul Merkezi Bölge Mahkemesi, özel savcılığın isteği üzerine Lee'yi tutuklama emrini onayladı. Savcıların iddiasına göre Lee, Güney Kore devlet başkanı Park Geun-hye'ye yardım etmek için, Choi Soon-sil'in kontrol ettiği iki vakfa 36 milyon dolar yolladı. Ödemelerin sebebi ise Samsung Group'un iki farklı holding'ini birleştirebilmek için devlet başkanından yardım sağlamaktı. Bu birleşme sayesinde Lee ailesinin Samsung üzerindeki kontrolü iyice güçlendi. Başkan Park ise bu skandal üzerine itham edildi.
Lee ve Park daha önce bütün suçlamaları reddetmişti, ayrıca Lee söz konusu vakıflara bağış yapmak zorunda bırakıldığını iddia etmişti. Savcı daha önce Ocak ayında Lee için tutuklama kararı vermişti, ancak yetersiz kanıt yüzünden emir onaylanmamıştı.
Lee resmi olarak yolsuzluk, rüşvetçilik, yalancı şahitlik, suç karartma ve malların yasadışı devrinden suçlanıyor. Mahkemenin kararından sonra Lee, Seoul Hapishanesi'nde parmaklıklar ardına konuldu. Ancak, mahkemenin son karara varması 18 aya kadar sürebileceği düşünülüyor. Savcı ayrıca Samsung Electronics yöneticisi Park Sang-jin için de tutuklama emri çıkartmıştı, ancak bu istek bugün reddedildi.
Ali Ruhi Öztürk
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