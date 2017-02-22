Samsung'un Nougat Yol Haritası Ortaya Çıktı!
Samsung'un hangi telefonunu ve tabletini ne zaman Android 7 Nougat'a güncelleyeceği, Samsung Türkiye tarafından açıklandı!
Samsung, Android 7.0 Nougat'ın dağıtımına geçen ay Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge ile başlamıştı. Geçen hafta Samsung Türkiye başkan yardımcısı Tansu Yeğen'den gelen açıklamaya göre Galaxy S6 ve S6 Edge, Şubat sonundan önce Nougat'a güncellenmeye başlanacaktı.
Şimdi ise Samsung'un Nougat'la ilgili yol haritası, yine Samsung Türkiye tarafından paylaşıldı. Listenin en üstünde yer alan Galaxy S7 ve S7 Edge için Nougat güncellemesinin 13 Şubat'ta başlayacağı yazıyor. Gerçekten de S7 ve S7 Edge'in Türkiye'deki güncellenmesi, tam bu tarihte başlamıştı.
Güncelleme planları, Galaxy S6 ve S6 Edge'in Nougat güncellemesinin geçen haftaki raporun da söylediği gibi 27 Şubat'ta geleceğini söylüyor. S6 Edge+'ın ise Mart ortasını bekleyeceği anlaşılıyor.
Galaxy Note 5, listeye göre güncellemeyi 6 Martta alacak. Galaxy A serisi telefonların güncellemeleri ise Temmuz sonuna kadar uzanıyor. "Yenilenmiş" Galaxy Tab S2'ler, Mayıs ortasında Nougat'a güncellenen ilk Samsung tableti olacak. 10.1 inç'lik Galaxy Tab A'nın S Pen'li ve S Pen'siz modelleri, Temmuz'da güncellenecek.
Zeynel A. Öztürk
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