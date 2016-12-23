Samsung'un Yeni Smart TV Arayüzü Sızdı!
Samsung'un 2017 model, Tizen'li akıllı TV'leri için geliştirdiği yeni kullanıcı arayüzü, internete sızdı!
İnternette ortaya çıkan yeni bir videoya göre Samsung, yeni 2017 Tizen Smart TV'lerini
tamamen yeniden tasarlanmış arayüzle destekliyor. Bu yeni televizyonların her yıl düzenlenen Consumer Electronics Show'da (CES) açıklanması bekleniyor.
Yukarıdaki kısa videoda görebileceğiniz gibi, yeni arayüz eskilerine göre oldukça temiz ve akıcı bir tasarıma sahip. Uygulamalar arası geçişler de gayet hızlı gerçekleşiyor.
Buna ek olarak, Samsung kullanıcıları yeni bir Hızlı Menü ile tanıştırıyor, bu menü sayesinde kullanıcılar sık kullandıkları uygulamalara çok hızlı şekilde ulaşabilecekler.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
berbat kullanıyorum ya işte