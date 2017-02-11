Seagate 10 TB'lık Disklerini Satışa Sundu

Seagate, dahili disk portföyündeki tüm ürünlerinin kapasitelerini 10TB'a kadar artırdı.

Seagate'ten 10 TB çıkartması!

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