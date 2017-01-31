Seagate'in Yeni Sabit Diski, Kolay Kolay Dolmayacak!

Depolama devinin 2018 yılında piyasaya süreceği yeni sabit diski, hepimizin hayallerini süsleyen, müthiş bir kapasite ile gelecek!

Seagate'in Yeni Sabit Diski Kolay Kolay Dolmayacak

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