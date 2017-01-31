Seagate'in Yeni Sabit Diski, Kolay Kolay Dolmayacak!
Depolama devinin 2018 yılında piyasaya süreceği yeni sabit diski, hepimizin hayallerini süsleyen, müthiş bir kapasite ile gelecek!
Ne kadar depolama alanınız olursa olsun yetmiyor, değil mi? Filmleri, dizileri ve müzikleri bulutta saklasanız bile onca uygulama, oyun, fotoğraf, video bütün depolama alanınızı bitiriyor. Özellikle son nesil 4K film ve oyunlar çok fazla depolama alanı gerektiriyor. Ancak Seagate artık bu soruna bir dur demeye karar vermiş gibi gözüküyor; şirket 2018'de 16TB bir sabit disk piyasaya sürecek.
Şirket bir gelir konferansında yaptığı açıklamada, 2018 ve sonrası için 3.5-inçlik SATA sabit disklerin boyutlarını olabildiğince büyütmeyi planladığını söyledi.
Bu da demek oluyor ki, önümüzdeki yılın sonuna kadar 16TB'lik sabit disk elimizde olacak. 4K panaromik videolarımızı ve GTA V ve Witcher 3 gibi süper büyük açık dünya oyunlarımızı saklayacak bolca alanımız olacak. Seagate'in piyasadaki en büyük HDD'si şu an 10TB boyutunda, 12TB'lik bir sürüm ise test aşamasında.
Piyasaya çıkan bir çok dizüstü bilgisayar artık SSD teknolojisi ile geliyor, bu teknoloji çok daha hızlı da olsa daha az depolama anlamına geliyor. Seagate CEO'su Steve Luczo piyasada hala eski tip sabit disklere ilgi olduğunu söylüyor.
16TB'lik modelin fiyatının ne kadar olacağı hakkında bir açıklama maalesef yok, ancak oldukça tuzlu olacağını tahmin edebilirsiniz.
Seagate'in satışları geçen yıl 10 puan düşmüş olmasına rağmen, Luczo büyük HDD'lerin tekrar rağbet görmeye başlayacağını öngördüğünü ve satışların tekrar artacağını söylüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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