Sega, Outrun ve Fazlasının Müziklerini Spotify'a Ekledi

Sega, 1980 ve 1990'ların OutRun, Virtua Fighter gibi oyunlarının müziklerini özleyenlere büyük bir sürpriz yaptı!

Oynat 1987'nin Arcade Oyunlarından Outrun Sega tarafından 1987'de yayınlanan Outrun, ticari başarıyı kısa sürede yakalamıştı!

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