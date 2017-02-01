Sega, Outrun ve Fazlasının Müziklerini Spotify'a Ekledi
Sega, 1980 ve 1990'ların OutRun, Virtua Fighter gibi oyunlarının müziklerini özleyenlere büyük bir sürpriz yaptı!
Gürültü ve stresten biraz uzaklaşmak istiyorsanız, neden Sega müzikleriyle eskilere dönmüyorsunuz? Firma, 1980'lerin ve 1990'ların oyunlarından yaklaşık 20 klasik soundtrack'i Spotify üzerinde yayınladı.
Sega'nın müzik akış hizmeti Spotify üzerinde dinlenebilir hale getirdiği OutRun, Virtua Fighter, Fantasy Zone ve NiGHTS'ın soundtrack'leri, bazılarımızı gençliğine, saatlerini oyunlar başında harcadığı zamanlara geri döndürecek. Sega'nın daha önce Sonic the Hedgehog, Golden Axes, Skies of Arcadia ve Jet Set Radio'nun müziklerini yayınladığını da hatırlatalım.
Oyunlara önem veren Spotify, geçen aylarda oyunlardan ilham alan çalma listelerinin paylaşıldığı spotify-gaming.com'u hizmete açmıştı. Yine de her oyun geliştiricisi firmanın müziklerini Spotify'da bulmak henüz mümkün değil. Sanırız Nintendo ve diğerlerinin biraz olsun Sega'yı örnek almaları gerekiyor.
Zeynel A. Öztürk
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