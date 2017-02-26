SHA-1 Çok Güvensiz, Artık Kullanmayın!

Güvenlikle ilgili birçok yerde kullanılan algoritma, Google tarafından yerle bir edildi! Bunun anlamı...

SHA-1 Çok Güvensiz, Artık Kullanmayın!

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