Siber Güvenlik Sorunları Neler?
Kaspersky Lab, Ankara'daki zirvede en önemli siber güvenlik sorunlarına dikkat çekti.
Kaspersky Lab, Türkiye'de faaliyet gösteren 260 kuruluşu temsilen, BT alanında 380 karar vericinin katıldığı II. Siber Güvenlik Zirvesi'ni Ankara'da düzenledi. Tüm gün süren etkinlikte, mevcut siber tehditler, 2017 güvenlik trendleri ve kurumların korunma konusunda atması gereken adımlar ele alındı. Açılış konuşmasını Kaspersky Lab Kurucu ve CEO'su Eugene Kaspersky'nin yaptığı zirvede, Türk iş dünyasını, kamu ve siber güvenlik kurumlarını temsilen T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Altyapı Sistemleri ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sistem Yönetimi Takım Lideri Özmen Akbulut, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sistem Yönetimi Daire Başkanı Fatih Uluçam, Sabancı Holding BT Müdürü Levent Polat, Bilgi Güvenliği Derneği Genel Sekreteri Mehmet Ali İnceefe ve Arkas Holding Bilgi Güvenliği Uzmanları Ateş Yamacı ile Emrah Fidan da misafir konuşmacı olarak yer aldılar.
Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Altyapı Sistemleri ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sistem Yönetimi Takım Lideri Özmen Akbulut, etkinlikle ilgili olarak,"Kaspersky Lab Siber Güvenlik Zirvesi, Ankara'da düzenlen en önemli bilgi güvenliği etkinliklerden birisi olmuştur. Sadece iki kere yapılmış olmasına rağmen yoğun katılım olması da bunun en önemli göstergesidir. Kaspersky Lab'ın etkinliğe verdiği önem ve bu doğrultuda dolu bir içerik sunması sağladığı faydayı da artırmaktadır. Siber güvenlik alanında teknoloji geliştiren bir üreticinin en tepe yöneticilerinin burada olması, Eugene Kaspersky'nin bizzat katılması ve fikirlerini paylaşması ayrıca heyecan katmıştır. Ülkemizin kalbi olan Ankara, sunduğu hizmetler ve barındırdığı bilgiler açısından aynı zamanda devletin de beyni konumundadır ve bilgi güvenliği konusunda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. İnanıyorum ki bu etkinlik sayesinde katılımcılar birçok alanda farkındalık ve bir çok problemle ilgili çözüm yolları konusunda fikir sahibi oldular." dedi.
Kaspersky Lab Kurucusu ve CEO'su Eugene Kaspersky, zirvede yaptığı konuşmada"Bugün gelinen noktada siber saldırılar büyük bir tehlikeye dönüştü. Neredeyse sürekli haberlere konu oluyorlar, ulusal ve uluslararası bir güvenlik meselesi haline geldiler ve suçlu hackerlar ekonomiye çok büyük zarar veriyor. Günümüzde somut bir siber-terörizm tehdidi ile karşı karşıyayız. Dijital altyapımızdaki siber güvenliği iyileştirmek için çok çalışmamız gerekiyor. Türkiye'de bu konuda yüksek bir farkındalığın olmasından ötürü son derece memnunum." dedi.
Kaspersky Lab, İstanbul'da bulunan merkez ofisinin yanı sıra 2016 yılında Ankara'da da bir ofis kurarak başkentteki teknik ve satış hizmetlerini güçlendirdi. Kaspersky Lab, II. Siber Güvenlik Zirvesi'nde Türkiye'nin önemini vurgularken, ülkedeki yatırımlarının devam edeceğinin sinyallerini de verdi.
Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Sertan Selçuk ise konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye'de 2008 yılında açtığımız ilk ofisimizden bu yana, iş ortaklarımızı ve müşterilerimizi desteklemek, operasyonlarımızı düzenli olarak yönetmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kaspersky Lab, Türkiye'de kayıtlı, yerleşik bir firma olarak faaliyetini sürdürüp vergilerini ödüyor. Yerel uzman ekibimiz, kurumlara ve bireysel müşterilere ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlıyor. Geçen yıl müşterilerimizin döviz kuru özelinde yaşadıkları zorluklar göz önüne alındığında, diğer birçok şirket gibi ABD doları değil, Türk Lirası olarak çözümlerimizi ve hizmetlerimizi sunmaya başladık. 2017 yılının bilişim yılı ilan edilmesiyle birlikte, üniversitelerle ve geleceğin BT uzmanlarıyla çalışmak gibi birçok projeye katkıda bulunmak için hazırız."
Etkinlik sırasında siber tehditle ilgili konular çok sayıda uzman ismin de katılımıyla geniş kapsamlı bir şekilde tartışılırken, Kaspersky Security Network'ün 2016 yılının dördüncü çeyreğine ait verileri de paylaşıldı. Bu verilere göre, Ekim - Aralık 2016 döneminde Türkiye'deki KSN katılımcılarının %19,6'sı web kaynaklı tehditlerle; %48,1'i ise yerel tehditlerle (taşınabilir USB sürücüler, CD'ler ve DVD'ler ve diğer "çevrimdışı" yöntemlerle yayılan kötü amaçlı yazılımlarla) karşı karşıya kaldı. Türkiye, web sitelerinde gezinmek söz konusu olduğunda, tehlikeye maruz kalan ülkeler arasında 51., yerel tehditlerle ilgili olarak 73. ve ülkede barınan zararlı yazılımların neden olduğu olayların sayısı göz önünde bulundurulduğunda ise dünya genelindeki ülkeler arasında 34. sırada yer alıyor.
Zirvede dikkat çekilen bir diğer önemli konu da, kritik altyapılarda bilişim teknolojileri oldu. Geçtiğimiz sene Türkiye'de 2000'den fazla online endüstriyel cihazın bulunduğu, bunların ve bağlantılı olmaya başlayan diğer cihazların, hacker saldırıları ve yetkisiz erişim karşısında risk altında olduğu ve dolayısıyla özel korumaya ihtiyaçları olduğu belirtildi. Endüstriyel tesislerde siber güvenlik konusuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanla, Kaspersky Security Network istatistiklerine göre, endüstriyel iş yerleri ve sunucularda gerçekleşen siber güvenlik olaylarının yarısından fazlasına taşınabilir depolama cihazlarının yanlış kullanımının sebep olduğunun altını çizdi.
Zirvenin son bölümünde yapılan panel oturumunda Türkiye adına sağlık sistemlerinde bilişim teknolojilerinin önemine değinen T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sistem Yönetimi Daire Başkanı Fatih Uluçam, etkinlikle ilgili memnuniyetini dile getirirken şunları söyledi: "Gerek etkinlikte yapılan sunularda ve canlı uygulamalarla verilen bilgilendirmeler oldukça etkileyiciydi. Kamu kurum ve kuruluşlardan ilgililerin de etkinlikte olmasıyla bilgi alışverişinde bulunma imkanı da sağlanmış oldu."
Siber Güvenlik Zirvesi'nde ele alınan diğer konular arasında hükümetlerin ve büyük şirketlerin güvenliği, hedefli saldırılara karşı korunma, tehdit istihbaratı ve Türkiye'de siber güvenlik bilinci yer alırken, birçok vaka incelemesi de sunuldu.
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