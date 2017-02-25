Şimdiye Dek En Büyük PCIe SSD Ortaya Çıktı
Depolama canavarının 24TB'lık ve inanılmaz enerji tasarrufu sağlayan SSD'si ortaya çıktı!
Şimdiye dek görülmüş en büyük kapasiteli PCIe NVMe SSD'nin çıkışına şahit olduk. Ve üreticilerin açıklamasına göre bu SSD enerji tasarrufu bakımından da birinci sırada.
NGD Systems, yeni katı hal sürücüsü Catalina SSD'yi açıkladı. PCIe formatında bir kartta 3D TLC NAND flash taşıyan cihazın kapasitesi 24TB. Cihazın mağazalara dağıtımı başladı ancak fiyatı henüz belli değil.
Devasa SSD'nin veri tabanlarının ağır yükünü karşılamak için tasarlandığı göz önünde bulundurulursa, fiyatının da çok yüksek olacağını tahmin edebiliriz. Ancak gelecekte bu teknolojinin sıradan bilgisayarlar için daha hesaplı hale geleceğini de söyleyebiliriz.
NGD Systems CEO ve kurucusu Nader Salessi şu açıklamayı yaptı: "Soğuk depolama ve veri depolama merkezleri için yeni enerji ve depolama yoğunluğu standartları belirliyoruz."
Cihazın temel amaçları arasında, medya sunucuları ve içerik teslimatı ağları var. Firmanın Elastic FTL (Flash Translation Layer) yazılımı sayesinde 'gelişmiş hata düzeltme' özelliğine sahip olan SSD, terabyte başına sadece 0.65 watt harcıyor. NGD'ye göre bu da Catalina'yı sadece kapasite değil enerji tasarrufu bakımından da piyasadaki tüm SSD'lerden daha tasarruflu yapıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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