Sirius A: Biraz Telefon, Biraz Tablet, Biraz da PC

CES 2017'de sahne alan Sirius A için telefon da diyebilirsiniz, PC de diyebilirsiniz, tablet de... İşte 6 inç'lik, sıra dışı bir Windows 10 cihazı!

Sirius A: Biraz Telefon, Biraz Tablet, Biraz da PC

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