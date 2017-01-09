Sirius A: Biraz Telefon, Biraz Tablet, Biraz da PC
CES 2017'de sahne alan Sirius A için telefon da diyebilirsiniz, PC de diyebilirsiniz, tablet de... İşte 6 inç'lik, sıra dışı bir Windows 10 cihazı!
Alman firma Ockel, insanların 6-inç'lik, Windows 10 masaüstü sürümünü çalıştıran biraz telefon, biraz tablet, biraz da bilgisayar olarak tanımlanacak bir cihaza ihtiyacı olduğunu düşünüyor olsa gerek... Çalışmayan bir prototipi CES'te gösterime sunan şirket, çalışan ilk sürümü ise Indiegogo yatırımcılarına Mayıs ayında ulaştırmayı planlıyor.
Ockel, kredi kartı boyutunda taşınabilir bilgisayarlar üreterek kendine bir isim yapmıştı. Sirius B ve Sirius B Pro cihazlarının ikisi de hit oldu ve şirketi bu teknolojiyi ilerletmesi için teşvik etti. Bunun ardından Ockel, sekiz adet standart portu olan, dokunmatik ekranlı ve Windows 10 masaüstü işletim sistemli Sirius A'yı yapmaya başladı.
Cihaz masaüstü bilgisayarın neredeyse tüm özelliklerine sahip, taşınabilir bir bilgisayar. Tam boyut USB girişi, HDMI çıkışı, DisplayPort ve hatta Ethernet portu bile var. Cihazın standart sürümü Windows Home, 4GB RAM / 64GB depolama alanı ile geliyor, Pro sürümü ise Windows Pro, 8GB RAM / 128GB depolama alanına sahip. Ancak iki sürüm de Intel Atom x7-Z8750 işlemciye sahip. Şirket pil ile ilgili detaya girmiyor ama iddia edildiğine göre cihaz 4 saat pil ömrüne sahip.
Ockel'in pazarlama müdürü Nathalie van Wijkvliet'in de belirttiği gibi, fikir, ihtiyaç duyulduğunda yanınızda götürebileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir masaüstü yaratmaktı. Wijkvliet'in tanımlamasına göre Sirius A " ne bir akıllı telefon, ne bir tablet, ne de bir PC, fakat üçünün birleşmesinden ortaya çıkan eşsiz bir cihaz."
Fikir kulağa hoş gelse de cüzdanlara pek hoş gelmeyecek. Ockel Sirius A standart sürümün fiyatı 700 dolar, pro sürümünün fiyatı ise 800 dolar olacak. Bu fiyattan daha bile ucuza dizüstü bir bilgisayar alabilirsini, ve Sirius A'dan hiç bir eksiğiniz de olmaz. Dizüstü bilgisayar size fazla gelecekse, 200 dolara bir Android tablet de alabilirsiniz. Bu cihaza seve seve parasını ödeyecek insanlar olduğuna eminiz, ancak piyasada hit olabileceğini pek sanmıyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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