Sızan Samsung Uygulaması, Galaxy S8 Görseli Taşıyor
Galaxy S8'in tasarımı, sızan Secure Folder uygulamasının içinde böyle göründü!
Samsung'un Galaxy S7 için hazırladığı Secure Folder'in sızan Android sürümü bir kaç gündür internette dolaşıyor. Parmak izi okuyucusu ile klasörleri, uygulamaları ve bağlantıları koruyan uygulama, görünüşe bakılırsa Samsung'un gelecek telefonu Galaxy S8'in bir görselini içeriyor.
Sızan görsele bakılırsa telefon hakkındaki bazı söylentiler doğru gibi görünüyor. Tuşsuz ön yüz, ince çerçeve ve yuvarlanmış köşelere sahip olan görsel, geçen ay sızan görsellere benziyor. Cihazın donanımı hakkında da sızıntılar olmuştu, ancak ilk defa Samsung'dan sızan resmi bir tasarımı görüyoruz.
Ayrıca sızan uygulama, Secure Folder'in artık sadece talihsiz Galaxy Note 7'e özel bir uygulama olmayacağını, yeni telefonların da bu özelliğe sahip olacağını doğrular nitelikte. Galaxy S8'in Mart ayının sonlarına yakın bir tarihte piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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