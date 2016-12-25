Smart TV nedir, Smart TV size gerekli mi?

Her şey gibi, artık televizyonlarımız da akıllandı. Peki ama akıllı TV (Smart TV) tam olarak nedir, ne işe yarar, gerçekten gerekli mi?

Akıllı TV (Smart TV) nedir, gerekli mi?

Okuyucu Yorumları

Toplam 45 Yorum

Vestel üretiyor hem de en âlâsını.

@13 Oca 2013 01:32 Vestel alacağım en son markadır.

@13 Oca 2013 01:32 Vestel mi? ha ha haa :)

aslında normal bir plasma tv alıp yanına bir mini masaüstü koysanız piyasadaki bütün tv lerden akıllı olucağı kesin gibi görünüyo. her üretici sadece görüntüleme özelliğine sahip biraz daha ucuz paneller sürse piyasaya daha güzel olur bence.

@13 Oca 2013 02:06 oldu :) başka bir isteğinde var mıydı aynştayn?....

@13 Oca 2013 02:06 ilk plazma tvlerde o şekildeydi... bugün hepsi akıllandı...

@13 Ocak 2013 02:06 bir bilgisayar ortalama 500wat çekiyor. + tv olduğunu düşün bakalım yılda bin tl zarar edersin smart tv almak daha akıllıca

evdekiler smart tv kullanmasını bilmedikten sonra bir anlamı yok tv güncellemelerini bile engellemeye çalışıyorlar... bendeki andavallı ev halkı smart tvyi hiç haketmiyor...

@grezimonk ilk defa bir yorumuna hak verdim :)

@grezimonk Yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor.

Evet. Vestel güzel.

lg 3d smart inceleyin derim ben kullanıyorum çok memnunum

@21 Şubat 2013 20:29 başkan ücretlimi

philips ten baska lcd veya led tv ye para vermem smart tv de ihtiyaç degil bence bu sayılanların hepsini digiturk plus veriyo zaten 600 tl fark vermeye degmez smart ı da olmayıversin

Sakın bu televizyonlardan bir şey alayım demeyin.Geçen gün trident uydu alıcısı aldım bozuk çıktı zaten tamiratı mümkün olmayan bu malın iadesinide zorlaştıracak her türlü pisliği yapıyorlar.İnşallah benden aldıkları param kendileri için kan para sı olur.Şerefsizler.

@13 Mart 2013 17:23 senin gibi bende uydualıcısı aldım görüntü var ses yok vestel televizyonumu garantisinin bitmesine bir yıl kalmıştı ve vestel müşteri memnuniyetim için bir üst model sıfır tv ile değişti VESTEL'e teşekkürler.

Smart TV üzerinden bağlandığınız sitede online film izle sitesinden HD film izleyebilirmisiniz?

vestel güzel markadır. elektronikte vesteldel başkasını tanımam

Vestel gibi tv mi var çok kaliteli 3 tvim var üçüde Vestel

@12 Eylül 2013 20:34 Kargadan baska kus tanimam , diyorsun yani !

@12 Eylül 2013 20:34 oo bizde iki lcd bir led bir de tüplü televizyon var dörtü vestel hele tüplü 19senedir var benle yaşıt

vestel i kapımdan içeri sokmam bir daha nasıl olduysa 94 yılında tv aldım başıma bela oldu,LG,SONY,PHILIPS,SAMSUNG ideal markalar bence.

Aynen Ben Lg Smart Led Full HD Aldım Bakalım Nasıl Olacak Eğer Tv Alacaksanız Şu Markalar İdeal Olacak=Sony-Lg-Samsung-Philips :) Zaten Artık Çin Malı Olmayan Bir Şey Kalmadı !

Aynen Ben Lg Smart Led Full HD Aldım Bakalım Nasıl Olacak Eğer Tv Alacaksanız Şu Markalar İdeal Olacak=Sony-Lg-Samsung-Philips :) Zaten Artık Çin Malı Olmayan Bir Şey Kalmadı !

Aynen Ben Lg Smart Led Full HD Aldım Bakalım Nasıl Olacak Eğer Tv Alacaksanız Şu Markalar İdeal Olacak=Sony-Lg-Samsung-Philips :) Zaten Artık Çin Malı Olmayan Bir Şey Kalmadı !

Hakikaten vestel ve arçelik alınacak en son markalar haa birde philips var 2 sene önce aldım lcd ve ekranda bazı bölgelerde leke var başıma kaldı, sorun değilmiş. LG yada samsung almak en hayırlısı.

@23 Eki 2013 14:05 vestel tv alınmaz bence

Şuan piyasada alınabilecek en iyi tv Panasonic ET , ETW ve DT serileri var , en iyi görüntü açısı ve kalitesi mevcut , denerseniz pişman olmazsınız...

ben vestel smart 99 aldım çok memnunum full ekonomi dersen 1.sınıf neresini neden beğenmiyorlar açıklayın

BENDE BÜGÜN ALDIM SAMSUNG PERŞEMBE TESLİM EDECEKLER BAKALIM NASIL ÇIKACAK

bu televizyonlar çok tehlikeli izlerken izlenmeyin bizden söylemesi

@25 Oca 2014 16:25 adamların işi gücü yok da milleti izleyecekler he he

bu televizyonlar çok tehlikeli izlerken izlenmeyin bizden söylemesi

benim tv ye feyse giriyorum veoları açmıyor açıyor amases var görüntü yok ne yapmalıyım yardımcı olun tşk

smart tv kullanmak için illa ki çanak anten kablolu tv mi lazım hiçbiryerle bağlantısı olmayan bir yerde normal antenle çalışmazmı bunlar

@10 Eki 2014 12:33 valla biz ne bilek

Smart tv ile telefon a nasil baglaniyoru

smart tv izlerken izlenme nasıl oluyor?

internetten film izlerken filmin 8 -10 dakikasında yetersiz bellek deyip seni dışarı atar.tam bir işkence smart stick diye bir cihaz var onu inceleyin

smart tv ücretlimi bilen var mı?

Sakın kimse vestel almasını iki seneden sonra ölüyor

Vestel tek gecerim klimasini tvsni kullaniyorum ufacik sorun yok masallh

@12 Mayıs 2015 01:47 vestel elekronik eşya benden uzak dursun arkadasim gitti vestelin cep telefonunu aldı okadar dedim ona alma diye dinlemedi beni şimdi bin pişman üstüne gitti birde tvsini aldı ??

Smart tv de periscope filan varmı

Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Kulaklık Markası Plantronics Artık D&R'larda!
Microsoft Edge İçin Yeni Yetenek!
BlackBerry'nin Yeni Telefonu CES 2017'de Gelebilir
Crytek'in Akıbeti Belli Oldu!
Galaxy A3 (2017) İçin Geri Sayım Başladı

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir