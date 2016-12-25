Smart TV nedir, Smart TV size gerekli mi?
Her şey gibi, artık televizyonlarımız da akıllandı. Peki ama akıllı TV (Smart TV) tam olarak nedir, ne işe yarar, gerçekten gerekli mi?
Son birkaç yıldır, akıllı, internete bağlanabilen, uygulama indirip çalıştırabilen, hareketlerle ve sesle kontrol edilebilen Akıllı TV'ler (Smart TV'ler) altın çağlarını yaşıyor. 3D televizyonların aksine, akıllı TV trendi eskimiyor, etkisini yitirmiyor ve her geçen gün daha ileri gidiyor. Peki Smart TV tam olarak nedir, gerçekten de bir Smart TV'ye ihtiyacınız var mı?
Smart TV nedir?
Smart TV'lerle ilgili ilk patent, 1994'te alınmış. Smart TV işlevlerinin TV'lerde ortaya çıkması ise 5 yıl sürmüş. Bugün genellikle internete bağlı hizmetlerle çalışan, bilgisayarlara - daha doğrusu mobil cihazlara - benzer işlevler sunan TV'lere Smart TV deniyor. Smart TV'ler genellikle aşağıdaki işlevlerin tümüne sahip oluyor.
USB/DLNA üzerinden video oynatma: Smart TV'ler için temel bir özellik olan USB/DLNA üzerinden video oynatma, yeni cihazlarda daha geniş format olanakları da sunuyor.
Uygulamalar ve oyunlar: TV'nizde Angry Birds oynayıp YouTube videolarını oynatabilmek, Smart TV'lerde aranan özelliklerden. Bugün Android veya Tizen gibi, konple işletim sistemleri ile gelen akıllı TV'ler söz konusu. Bu TV'ler, sanki bir Android mobil cihaz kullanıyormuşsunuz gibi, size kusursuz bir uygulama desteği sunuyor.
PVR/DVR işlevi: Smart TV'ler ayrı bir cihaz kullanmadan yayınları kaydetmenize izin verebiliyorlar. Bunun yanında çeşitli kaynaklardan medya indirebiliyorlar.
Hareket ve sesli denetim: Bir kamera (dahili ya da sonradan eklenebilen) ya da dahili mikrofon sayesinde, klasik uzaktan kumandayı kullanmadan, TV'nizi kontrol etmeniz mümkün.
Sosyal ağlar: Bugün nereseyse tün Smart TV'ler Facebook bağlantısı sunuyor. Pek çoğunun Twitter gibi alternatif sosyal ağlara destek verdiği de görülüyor.
Oyunlar: Akıllı TV'lerde artık oyun oynamak bile mümkün. Uygulama mağazalarında çok sayıda oyun bulunuyor ve hatta bu oyunlar, özel kontrol cihazlarıyla bile oynanabiliyor...
Smart TV'lerin sunduğu diğer işlevler arasında web'de gezinme ve akıllı ceplerle bağlanabilirlik de var. Tüm bunlar, aslında en temel özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmiş televizyonlar, çok daha fazlasını da sunabiliyor.
Smart TV işlevleri geleceğe yönelik mi?
Sadece Samsung, LG, Sony gibi büyük markalar değil, pek adını duymadığımız, daha küçük markalar bile artık akıllı TV'leri pazara sunuyor. Birkaç yıl öncesine göre, fiyatların da uygun seviyeleri ulaştığı bir gerçek.
Smart TV özelliklerinin çok çabuk eskidiğini ve yerine yenilerinin geldiğini söylemeliyiz. Bilgisayarların aksine, TV'nizin bileşenlerini güncellemeniz mümkün değil. Pek çok küçük TV üreticisi, genellikle yeni yazılımlar ve işlevler için firmware güncellemeleri sunmuyor. Büyük üreticiler ise, televizyonlarına verdikleri güncelleme desteğini belli bir zaman dilimi ile sınırlandırmayı seçiyor.
Bugün çok çekirdekli, yeterli depolama alanı sunan, Android gibi komple bir işletim sistemi ile çalışan çok sayıda model bile bulmak mümkün. Yazılım tarafı geliştikçe, donanım tarafında da daha güçlü cihazlara ihtiyaç duyuluyor; tıpki mobil cihazlarda ya da PC'lerde olduğu gibi. Bu yüzden, alacağınız akıllı TV'nin mümkün olduğu kadar iyi bir donanım sunması önem kazanıyor.
Peki bir Smart TV satın almalı mısınız?
Yeni bir televizyon satın almayı düşünüyorsanız, iyi ya da kötü, Smart TV işlevlerine sahip olmayan bir cihaz satın almanız güç. Hangi işlevleri isterseniz isteyin, yeni TV'lerin çoğu belirli Smart TV özelliklerine sahip. Dolayısıyla şu anki TV'nizden memnun değilseniz, yeni Smart TV özellikleri size cazip gelebilir.
Ancak eğer TV'nize bağlı bir PC, konsol, Apple TV veya Chromecast gibi bir cihazınız varsa, Smart TV size çok fazla ekstra özellik de sunmayacaktır.
Okuyucu YorumlarıToplam 45 Yorum Giriş Yapın
Vestel üretiyor hem de en âlâsını.
@13 Oca 2013 01:32 Vestel alacağım en son markadır.
@13 Oca 2013 01:32 Vestel mi? ha ha haa :)
aslında normal bir plasma tv alıp yanına bir mini masaüstü koysanız piyasadaki bütün tv lerden akıllı olucağı kesin gibi görünüyo. her üretici sadece görüntüleme özelliğine sahip biraz daha ucuz paneller sürse piyasaya daha güzel olur bence.
@13 Oca 2013 02:06 oldu :) başka bir isteğinde var mıydı aynştayn?....
@13 Oca 2013 02:06 ilk plazma tvlerde o şekildeydi... bugün hepsi akıllandı...
@13 Ocak 2013 02:06 bir bilgisayar ortalama 500wat çekiyor. + tv olduğunu düşün bakalım yılda bin tl zarar edersin smart tv almak daha akıllıca
evdekiler smart tv kullanmasını bilmedikten sonra bir anlamı yok tv güncellemelerini bile engellemeye çalışıyorlar... bendeki andavallı ev halkı smart tvyi hiç haketmiyor...
@grezimonk ilk defa bir yorumuna hak verdim :)
@grezimonk Yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor.
Evet. Vestel güzel.
lg 3d smart inceleyin derim ben kullanıyorum çok memnunum
@21 Şubat 2013 20:29 başkan ücretlimi
philips ten baska lcd veya led tv ye para vermem smart tv de ihtiyaç degil bence bu sayılanların hepsini digiturk plus veriyo zaten 600 tl fark vermeye degmez smart ı da olmayıversin
Sakın bu televizyonlardan bir şey alayım demeyin.Geçen gün trident uydu alıcısı aldım bozuk çıktı zaten tamiratı mümkün olmayan bu malın iadesinide zorlaştıracak her türlü pisliği yapıyorlar.İnşallah benden aldıkları param kendileri için kan para sı olur.Şerefsizler.
@13 Mart 2013 17:23 senin gibi bende uydualıcısı aldım görüntü var ses yok vestel televizyonumu garantisinin bitmesine bir yıl kalmıştı ve vestel müşteri memnuniyetim için bir üst model sıfır tv ile değişti VESTEL'e teşekkürler.
Smart TV üzerinden bağlandığınız sitede online film izle sitesinden HD film izleyebilirmisiniz?
vestel güzel markadır. elektronikte vesteldel başkasını tanımam
Vestel gibi tv mi var çok kaliteli 3 tvim var üçüde Vestel
@12 Eylül 2013 20:34 Kargadan baska kus tanimam , diyorsun yani !
@12 Eylül 2013 20:34 oo bizde iki lcd bir led bir de tüplü televizyon var dörtü vestel hele tüplü 19senedir var benle yaşıt
vestel i kapımdan içeri sokmam bir daha nasıl olduysa 94 yılında tv aldım başıma bela oldu,LG,SONY,PHILIPS,SAMSUNG ideal markalar bence.
Aynen Ben Lg Smart Led Full HD Aldım Bakalım Nasıl Olacak Eğer Tv Alacaksanız Şu Markalar İdeal Olacak=Sony-Lg-Samsung-Philips :) Zaten Artık Çin Malı Olmayan Bir Şey Kalmadı !
Aynen Ben Lg Smart Led Full HD Aldım Bakalım Nasıl Olacak Eğer Tv Alacaksanız Şu Markalar İdeal Olacak=Sony-Lg-Samsung-Philips :) Zaten Artık Çin Malı Olmayan Bir Şey Kalmadı !
Aynen Ben Lg Smart Led Full HD Aldım Bakalım Nasıl Olacak Eğer Tv Alacaksanız Şu Markalar İdeal Olacak=Sony-Lg-Samsung-Philips :) Zaten Artık Çin Malı Olmayan Bir Şey Kalmadı !
Hakikaten vestel ve arçelik alınacak en son markalar haa birde philips var 2 sene önce aldım lcd ve ekranda bazı bölgelerde leke var başıma kaldı, sorun değilmiş. LG yada samsung almak en hayırlısı.
@23 Eki 2013 14:05 vestel tv alınmaz bence
Şuan piyasada alınabilecek en iyi tv Panasonic ET , ETW ve DT serileri var , en iyi görüntü açısı ve kalitesi mevcut , denerseniz pişman olmazsınız...
ben vestel smart 99 aldım çok memnunum full ekonomi dersen 1.sınıf neresini neden beğenmiyorlar açıklayın
BENDE BÜGÜN ALDIM SAMSUNG PERŞEMBE TESLİM EDECEKLER BAKALIM NASIL ÇIKACAK
bu televizyonlar çok tehlikeli izlerken izlenmeyin bizden söylemesi
@25 Oca 2014 16:25 adamların işi gücü yok da milleti izleyecekler he he
bu televizyonlar çok tehlikeli izlerken izlenmeyin bizden söylemesi
arkadaslar
benim tv ye feyse giriyorum veoları açmıyor açıyor amases var görüntü yok ne yapmalıyım yardımcı olun tşk
smart tv kullanmak için illa ki çanak anten kablolu tv mi lazım hiçbiryerle bağlantısı olmayan bir yerde normal antenle çalışmazmı bunlar
@10 Eki 2014 12:33 valla biz ne bilek
Smart tv ile telefon a nasil baglaniyoru
smart tv izlerken izlenme nasıl oluyor?
internetten film izlerken filmin 8 -10 dakikasında yetersiz bellek deyip seni dışarı atar.tam bir işkence smart stick diye bir cihaz var onu inceleyin
smart tv ücretlimi bilen var mı?
Sakın kimse vestel almasını iki seneden sonra ölüyor
Vestel tek gecerim klimasini tvsni kullaniyorum ufacik sorun yok masallh
@12 Mayıs 2015 01:47 vestel elekronik eşya benden uzak dursun arkadasim gitti vestelin cep telefonunu aldı okadar dedim ona alma diye dinlemedi beni şimdi bin pişman üstüne gitti birde tvsini aldı ??
Smart tv de periscope filan varmı