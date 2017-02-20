Snapchat Konsept Telefonu Böyle Görünüyor!
Snapchat'in güneş gözlüğü yapabildiğini biliyoruz, peki ya akıllı telefon yapsaydı nasıl olurdu? Cevap, burada.
Pazarlama şirketi Mediakix, Snap Inc.'e ait bir akıllı telefon olsaydı nasıl görünürdü sorusunu cevaplamak için varsayımsal bir tasarım yaptı.
Snap'ın akıllı telefon üretmek istemesi kulağa saçma geliyor olabilir, ancak şirketin halka arzını okursanız, bu ihtimal çok da gerçek dışı gelmemeye başlayacaktır. Snap'ın kendi sözlerine bakılırsa, şirket sadece kısa ömürlü bir uygulama ile ilgili değil, ayrıca donanımla da ilgili.
Özellikle Facebook'un sürekli Snapchat özelliklerini taklit etmesi, şirketin rekabeti sürdürebilmek için yeni Snap'leme yöntemleri keşfetmesini gerektiriyor. Geçen yazdan beri, Snap donanım alanında uzman bir çok eleman işe aldı, özellikle de akıllı telefon alanında uzman olanları.
Mediakix, Snap telefonunu 360 derecelik kamera, lensler arasında geçişe yarayan ses tuşları ve Snapchat hayaleti şekline home tuşu ile donatmış.
Telefon ayrıca kendine has, Snapchat etrafında tasarlanmış bir arayüze sahip. Pazarlama şirketi, telefonun ana ekranını Snapchat bildirimleri tarafından ele geçirilmiş olarak ön görmüş.
Eğer Snap bir telefon yapmaya karar verirse, bu ilk defa bir sosyal ağın telefon üretme işine girişmesi olmayacak. Facebook daha önce HTC ile bir araya gelerek HTC First'ü üretmişti. Telefon büyük başarısızlığa uğramıştı, ancak bu Snap'ın da başarısız olacağı anlamına gelmiyor.
Snapchat şimdilik bu konuyla ilgili hiç bir sır kaçırmıyor. Ancak bu hayal kurmamıza engel değil.
Ali Ruhi Öztürk
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