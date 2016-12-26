Snapchat'ten Önemli Bir Satın Alma!
Snapchat, 30 milyon ila 40 milyon dolara bir İsrail şirketini sessizce satın aldı.
Snapchat önemli bir satın almaya imzasını attı. Satın alınan dört yaşındaki bu şirketin adı Cimagine. Artırılmış gerçeklik (augmented reality, AR) platformu olan bu şirkete Snapchat söylentilere göre 30 ile 40 milyon dolar arasında bir ödeme yaptı.
LinkedIn sayfasına göre, Cimagine şu anda Güney Kaliforniya'daki bir mobilya mağaza zinciri olan Jerome's ve Coca Cola gibi markalarla çalışıyor. Bu markaların web sitelerine ve uygulamalarına AR entegre ederek satışlarının artmasını sağlıyor.
Snapchat bu teknolojiyi reklam kampanyalarını desteklemek için de kullanmayı planlıyor. Örneğin Starbucks ile çalışarak kullanıcıların buzlu kahvelerini AR ile süslemelerine ve arkadaşları ile paylaşmalarını sağlayacak.
Bu hareket, Snapchat'e İsrail'de bir geliştirme merkezi inşa etmeye başlamak için bir yol da verecek gibi görünüyor.
Snapchat, yakın zamanda Snap Inc. olarak yeniden isimlendirildi ve bu yıl yaklaşık olarak yarım düzine küçük satın almalar yapmış olduğu biliniyor (ancak bu satın almaların çoğu medyanın gözünden kaçmış gibi görünüyor). Bunlara Flite adı verilen bir adtech şirketi dahildi; Snapchat'ın 110 milyon dolar ödediği mobil arama uygulaması Vurb; Seene adında, kullanıcıların üç boyutlu selfie'ler almalarını sağlayan bir uygulama; Ve bitmojis olarak bilinen kişiselleştirilmiş emoji üreticisi Bitstrips...
Ali Ruhi Öztürk
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