SNIPER ELITE 4 için Harika Performans
Radeon grafikleri SNIPER ELITE 4 için %100'e kadar mGPU performansı sağlıyor.
Rebellion tarafından dün oyunculara sunulan SNIPER ELITE 4 Graphics Core Next ve Polaris mimarisi optimizasyonlarıyla olağanüstü çoklu GPU performansı sunuyor.
Akıcı oyun performansının ölümle hayat arasındaki ince çizgiyi belirlediği bu dünyada, PC oyuncuları Radeon RX 480 ile 1440p çözünürlükte %100'e kadar mGPU performansından faydalanacaklar.
Radeon Grafikleri Sniper Elite 4 için mükemmel verimlilik, performans ve mGPU ölçeklenebilirliğin yanı sıra gelişmiş DirectX 12 özelliklerine de destek sunuyor:
- Eşzamansız Gölgelendiriciler: AMD'nin GCN ve Polaris mimarileri Eşzamansız İşlem Motorları sayesinde görevlerin bitmesini beklemeden komut işleyebiliyorlar. Bu sayede GPU verimliliği önemli miktarda artarken gecikme kısalıyor ve istikrarlı resim kare hızları elde ediliyor.
- Multi-GPU: DirectX 12 için yeniden geliştirilen mGPU deneyimi çoklu GPU yapılandırmalarında her bir GPU'nun daha iyi kullanılmasını sağlıyor. AMD'nin GCN ve Polaris mimarileri çoklu GPU'da performans ve ölçeklenebilirlik lideridir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın